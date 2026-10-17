Eltern in China nutzen KI, um ihre Kinder zur Heirat zu bewegen

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Eltern in China nutzen KI, um ihre Kinder zur Heirat zu bewegen

In China nutzen einige Eltern KI-generierte, emotionale Videos, um ihre Kinder zur Heirat und Familiengründung zu bewegen. Darin zeigen ältere Menschen ihr Bedauern darüber, in jungen Jahren nicht geheiratet und nicht auf den Rat ihrer Eltern gehört zu haben.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Xinhua und des Ministeriums für zivile Angelegenheiten wurden 2024 in China 6,106 Millionen Ehen registriert. Das sind 20,5 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Heiratsrate pro tausend Einwohner lag bei nur 4,3.

Der Rückgang der Heiratszahlen beunruhigt die Eltern. Berichten zufolge versuchen sie, ihre Kinder mit verschiedenen Methoden zur Familiengründung zu überreden.

Mehrere Medien berichten, dass soziale Plattformen wie Douyin und Weibo in China mit KI-generierten Videos überflutet sind. Darin erzählen ältere Charaktere, wie sehr sie es bereuen, früher nicht auf ihre Eltern gehört zu haben.

In einem der Videos wird eine KI-generierte 58-jährige Frau gezeigt, die allein im Krankenhaus liegt, während andere Patienten von ihren Angehörigen umsorgt werden.

In einem anderen Video drückt eine 56-jährige Person ihr Bedauern darüber aus, in jungen Jahren den Rat ihrer Eltern zur Heirat ignoriert zu haben. Obwohl die meisten dieser Clips als KI-generiert gekennzeichnet sind, werden sie millionenfach angesehen und geteilt.

Dieser Trend wird als „Cyber-Belagerung“ durch besorgte Eltern bezeichnet. Kritiker warnen jedoch, dass solche Methoden die soziale Kluft zwischen Verheirateten und Alleinstehenden weiter vertiefen könnten. Dennoch ignorieren viele Eltern diese Kritik aus Sorge um die Zukunft ihrer Kinder.

Ein Weibo-Nutzer schrieb: „Wir brauchen mehr solcher Videos. Lasst uns sehen, wer es immer noch vorzieht, allein zu bleiben.“

Ein anderer Nutzer meinte: „Jeder sollte diese Clips verbreiten und sie den jungen Leuten zeigen.“

Die Reaktionen auf diese Initiative sind jedoch überwiegend negativ. Besonders junge Menschen nehmen die Videos und den gesamten Trend eher als lächerlich wahr, anstatt sie ernst zu nehmen.

„Es ist lächerlich, dass sie KI benutzen müssen, weil sie keine echten Menschen finden, die andere zum Weinen und Heiraten bewegen können“, schrieb ein Nutzer.

Andere betonen, dass solche Videos nicht den gewünschten Effekt erzielen dürften. Ihrer Meinung nach könnte der Druck der Eltern die jungen Leute verärgern, die Beziehung belasten und sie sogar dazu bringen, sich bewusst gegen eine Heirat zu entscheiden.

So entfachen die KI-Videos vor dem Hintergrund sinkender Heiratszahlen in China neue Debatten zwischen Eltern und Kindern. Die zur Förderung der Ehe erstellten Clips werden für viele junge Menschen eher zum Gegenstand von Spott als zu einer wirksamen Ermahnung.

XinhuaMinisterium für zivile AngelegenheitenDouyinWeiboCyber-Belagerung
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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