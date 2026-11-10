Ähnlichkeit eines chinesischen Ehepaars führt zu Verwechslungen mit Zwillingen

Ein junges Ehepaar aus der chinesischen Provinz Guangdong ist durch seine verblüffende Ähnlichkeit in den sozialen Medien berühmt geworden. Viele, die das Paar sehen, halten sie nicht für Eheleute, sondern für Zwillinge, die vor vielen Jahren getrennt wurden.

Die etwa 20-jährigen Liang Saiyu und He Xiansheng betreiben ein Geschäft für Heilkräuter in der Stadt Dongguan in der Provinz Guangdong. Obwohl beide aus Familien stammen, die in der traditionellen Medizin tätig sind, hatten sie anfangs Schwierigkeiten, ihr Geschäft auszubauen.

Die Situation änderte sich, als sie begannen, Werbevideos auf Douyin, dem chinesischen Pendant zu TikTok, zu erstellen. Liang bemerkte die große Ähnlichkeit zwischen ihr und ihrem Ehemann und beschloss, dies für die Werbung zu nutzen. Sie überzeugte ihren Mann, humorvolle Videos in identischer Kleidung aufzunehmen. Heute sind genau diese Clips das wichtigste Werbemittel des Ladens.

„Als wir uns zum ersten Mal trafen, dachte ich nicht, dass wir uns ähnlich sehen. Erst nachdem wir einige Jahre zusammengelebt hatten, begann ich diese Ähnlichkeit zu bemerken. In den letzten zwei Jahren sind wir fast immer zusammen: Wir arbeiten, essen und ruhen gemeinsam. Vielleicht ist das der Grund, warum wir uns immer ähnlicher werden“, sagt Liang.

Der von Natur aus wortkarge He war anfangs nicht sehr daran interessiert, in den Videos seiner Frau mitzuwirken. Später stimmte er der Idee jedoch zu. Er nahm sogar in Frauenkleidung an den Clips teil, um ihre Ähnlichkeit auf noch lustigere Weise zu präsentieren.

Schon bald verbreiteten sich die Videos des Paares weit und die Zahl der Abonnenten auf ihrer Seite begann zu wachsen. Einige Nutzer zeigten mehr Interesse daran, die neuen Videos des identisch aussehenden Ehepaars zu verfolgen, als an dem Geschäft selbst.

Kürzlich wurde die verblüffende Ähnlichkeit des Paares in den chinesischen sozialen Netzwerken noch intensiver diskutiert. Viele vermuteten, dass sie kein Ehepaar seien, sondern möglicherweise sogar Zwillinge.

„Macht einen DNA-Test, vielleicht seid ihr wirklich Geschwister, die vor vielen Jahren getrennt wurden?“, schrieb einer der Nutzer.

Eine andere Person kommentierte: „Sie sehen sich nicht nur ähnlich, sie sind wie zwei Kopien derselben Person. Sogar die Falten unter dem Kinn sind identisch.“

Auf diese Weise ist das chinesische Paar, das ursprünglich Videos zur Werbung für sein Geschäft drehte, heute nicht nur wegen seines Ladens, sondern auch wegen seiner erstaunlichen Ähnlichkeit im Fokus der Internetnutzer geblieben.