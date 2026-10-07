Eltern wegen Mukbang-Videos ihrer dreijährigen, 35 kg schweren Tochter kritisiert

In China steht ein Elternpaar in der öffentlichen Kritik, weil es seine dreijährige Tochter dazu brachte, vor der Kamera extrem große Mengen an Essen zu verzehren.

Beim im Internet weit verbreiteten Mukbang-Trend konsumieren Blogger große Mengen an Lebensmitteln vor der Kamera und präsentieren diesen Prozess als Content für ihre Zuschauer. Dieser Trend, der als eines der umstrittensten Internetphänomene des 21. Jahrhunderts gilt, sorgt nicht nur wegen der Verschwendung von Lebensmitteln für Kritik, sondern birgt auch ernsthafte Gesundheitsrisiken und wurde in einigen Fällen sogar mit dem Tod von Mukbang-Bloggern in Verbindung gebracht.

Aus diesem Grund löste die Einbeziehung ihrer dreijährigen Tochter in solche Inhalte bei vielen Internetnutzern Empörung aus.

Anfang dieses Monats berichteten chinesische Medien über den Fall eines dreijährigen Mädchens, das unter dem Pseudonym „Peysi“ bekannt ist. Berichten zufolge machten ihre Eltern sie zum Star von Mukbang-Inhalten, filmten sie beim Essen verschiedener Gerichte und veröffentlichten die Videos in sozialen Netzwerken.

In den Titeln der Videos, die Peysis Eltern auf Douyin – einer chinesischen Plattform ähnlich wie TikTok – hochluden, wurden Ausdrücke wie „3-jähriges, 33 kg schweres, pummeliges Mädchen“ und „erstaunlicher Appetit“ verwendet.

Die Videos zeigen, wie das Mädchen kalorienreiche Speisen wie gebratenes Hähnchen und fettiges Fleisch erhält. Der Verzehr dieser Speisen wurde hauptsächlich gefilmt, um den Followern unterhaltsame Inhalte zu bieten.

Als das Gewicht des Mädchens 35 Kilogramm erreichte, äußerten Vertreter der Öffentlichkeit ihre Besorgnis und konfrontierten die Eltern. Internetnutzer forderten das Paar auf, die Mukbang-Videos zu stoppen.

Die Eltern verteidigten jedoch ihr Handeln. Sie betonten, dass Peysi bei der Geburt 2,25 Kilogramm gewogen habe und das Mädchen einfach einen guten Appetit habe.

Das Paar bestritt, das Kind zum Essen gezwungen zu haben. Zudem gaben sie an, dass die durch die Videos erzielten Einnahmen kaum die Kosten für die Lebensmittel decken würden.

Nachdem der öffentliche Druck immer stärker wurde, sperrten die Videoplattformen Peysis Konten. Daraufhin löschten auch ihre Eltern ihre Profile in den sozialen Netzwerken.

Die Frage der Einbeziehung von Kindern in Social-Media-Inhalte

Der Fall Peysi hat in den chinesischen sozialen Medien erneut die Aufmerksamkeit auf die Praxis gelenkt, minderjährige Kinder zu nutzen, um die Reichweite und Klickzahlen zu erhöhen.

In den letzten Jahren hat die Vielfalt an Inhalten mit Kindern zugenommen – von Mukbang- und Prank-Videos bis hin zur Bewerbung verschiedener Produkte durch sie.

Die Beteiligung von Minderjährigen an solchen Inhalten macht die Frage des Schutzes ihrer Interessen, Sicherheit und Rechte zu einem dringenden Thema. Peysis Fall hat die Debatte darüber, welche Folgen die Nutzung von Kindern zur Content-Erstellung in sozialen Netzwerken haben kann, erneut angeheizt.