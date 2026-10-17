75.000 Jahre alte Knochen aus dem Irak enthüllen Neandertaler-Geheimnisse

75.000 Jahre alte Neandertaler-Überreste, die in einer Höhle im Nordirak gefunden wurden, haben wichtige Erkenntnisse über Gewalt und gegenseitige Fürsorge unter den Urmenschen geliefert. Dies berichtete Reuters.

Forscher haben in der Shanidar-Höhle im Zagros-Gebirge das teilweise erhaltene Skelett eines Neandertalers gefunden, der zum Zeitpunkt seines Todes über 40 Jahre alt war. Das Geschlecht des Individuums, das als „Shanidar Z“ bezeichnet wird, konnte nicht bestimmt werden.

An seinem linken Schulterblatt wurde ein rundes Loch mit einem Durchmesser von 15 Millimetern entdeckt. Wissenschaftler vermuten, dass eine spitze Holzlanze den Brustkorb durchbohrte und Lunge sowie andere Gewebe verletzte. Diese Verletzung könnte tödlich gewesen sein.

Experten gehen davon aus, dass der Vorfall das Ergebnis eines Konflikts zwischen Neandertalern oder einer Auseinandersetzung zwischen rivalisierenden Gruppen war. Die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs durch moderne Menschen oder einer versehentlichen Verletzung wurde als geringer eingestuft.

Der Fund hat jedoch noch einen weiteren überraschenden Aspekt. An den Zähnen von „Shanidar Z“ wurden zudem Spuren einer schweren Verletzung gefunden, die mindestens ein Jahr zuvor aufgetreten war. Durch den Aufprall waren einige Vorderzähne abgebrochen und ausgefallen, während andere verschoben wurden.

Die Leiterin der Studie, die Anthropologin Emma Pomeroy von der Universität Cambridge, erklärte, dass es nach einer solchen Verletzung sehr schwierig gewesen sei, zu essen und zu trinken. Daher könnte der Neandertaler während der Genesungsphase auf die Hilfe und Pflege seiner Gruppenmitglieder angewiesen gewesen sein.

Insgesamt wurden in der Höhle Überreste von fünf Neandertalern gefunden: vier Erwachsene und ein Säugling. Die Knochen wurden hinter einer Felsformation in unmittelbarer Nähe zueinander entdeckt.

Die Shanidar-Höhle gilt seit den 1950er Jahren als eine wichtige archäologische Quelle für die Erforschung des Lebens der Neandertaler. Die Ergebnisse der neuen Studie wurden im Fachmagazin „Scientific Reports“ veröffentlicht.

Wissenschaftler sind der Ansicht, dass dieser Fund die Ansichten infrage stellt, die Neandertaler nur als gewalttätige oder gleichgültige Wesen darstellen. Die Entdeckung von Beweisen für sowohl Gewalt als auch Fürsorge an den Überresten eines einzigen Individuums zeigt, dass die Beziehungen unter den Urmenschen weitaus komplexer waren.