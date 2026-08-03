Spuren zweier bislang unbekannter Vorfahren in der menschlichen DNA entdeckt

Eine neue genetische Studie von Wissenschaftlern wirft neue Fragen zu unserem Verständnis der menschlichen Evolution auf. Den Ergebnissen zufolge könnten sich in der DNA des modernen Menschen genetische Spuren zweier bislang unbekannter alter Vorfahren erhalten haben.

Experten weisen darauf hin, dass diese Spuren nicht mit den bereits bekannten Neandertalern oder Denisovanern verbunden sind. Daher bezeichnen die Autoren der Studie sie vorläufig als „Geistervorfahren“ (ghost ancestors) Dieser Begriff bezeichnet alte Menschengruppen, von denen bislang keine Fossilien gefunden wurden, deren Existenz jedoch durch genetische Analysen vermutet wird.

Bei der Analyse des modernen menschlichen Genoms stellten die Forscher fest, dass bestimmte DNA-Abschnitte mit keiner bekannten alten Menschenart übereinstimmen. Nach Ansicht der Wissenschaftler könnte dies darauf hindeuten, dass es im Laufe der Menschheitsgeschichte zu einem genetischen Austausch mit zwei weiteren, bislang unbekannten alten Populationen kam.

Gleichzeitig betonen Experten, dass diese Schlussfolgerungen durch weitere Untersuchungen präzisiert werden müssen. Bislang gibt es keine fossilen Belege für diese alten Vorfahren, und es wurde keine definitive Aussage darüber getroffen, wer sie waren.