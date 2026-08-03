Spuren zweier bislang unbekannter Vorfahren in der menschlichen DNA entdeckt

·19.4K·Welt
Spuren zweier bislang unbekannter Vorfahren in der menschlichen DNA entdeckt

Eine neue genetische Studie von Wissenschaftlern wirft neue Fragen zu unserem Verständnis der menschlichen Evolution auf. Den Ergebnissen zufolge könnten sich in der DNA des modernen Menschen genetische Spuren zweier bislang unbekannter alter Vorfahren erhalten haben.

Experten weisen darauf hin, dass diese Spuren nicht mit den bereits bekannten Neandertalern oder Denisovanern verbunden sind. Daher bezeichnen die Autoren der Studie sie vorläufig als „Geistervorfahren“ (ghost ancestors) Dieser Begriff bezeichnet alte Menschengruppen, von denen bislang keine Fossilien gefunden wurden, deren Existenz jedoch durch genetische Analysen vermutet wird.

Bei der Analyse des modernen menschlichen Genoms stellten die Forscher fest, dass bestimmte DNA-Abschnitte mit keiner bekannten alten Menschenart übereinstimmen. Nach Ansicht der Wissenschaftler könnte dies darauf hindeuten, dass es im Laufe der Menschheitsgeschichte zu einem genetischen Austausch mit zwei weiteren, bislang unbekannten alten Populationen kam.

Gleichzeitig betonen Experten, dass diese Schlussfolgerungen durch weitere Untersuchungen präzisiert werden müssen. Bislang gibt es keine fossilen Belege für diese alten Vorfahren, und es wurde keine definitive Aussage darüber getroffen, wer sie waren.

NeandertalerDenisova-Menschen
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Mädchen überlebt Sturz aus dem 18. Stock wie durch ein WunderMädchen überlebt Sturz aus dem 18. Stock wie durch ein WunderHeute, 17:10Wissenschaftler schlagen Halbierung der Erdbevölkerung vorWissenschaftler schlagen Halbierung der Erdbevölkerung vorHeute, 16:02Unerwartetes Auftauchen eines gefährlichen Tigerhais in neuem Gebiet verblüfft ForscherUnerwartetes Auftauchen eines gefährlichen Tigerhais in neuem Gebiet verblüfft ForscherHeute, 13:59Schokolade und Lebensfreude: Die 106-jährige Edith Hill verrät ihr Geheimnis für ein langes LebenSchokolade und Lebensfreude: Die 106-jährige Edith Hill verrät ihr Geheimnis für ein langes LebenHeute, 13:50SpaceX-Rakete soll heute auf dem Mond einschlagen: Was wird passieren?SpaceX-Rakete soll heute auf dem Mond einschlagen: Was wird passieren?Heute, 13:40Cristiano Ronaldos Foto mit seinen Luxusautos zieht alle Blicke auf sichCristiano Ronaldos Foto mit seinen Luxusautos zieht alle Blicke auf sichHeute, 13:30
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Lamine Yamals Foto mit Geldbündeln nach dem Finale sorgt für Diskussionen im Netz
Lamine Yamals Foto mit Geldbündeln nach dem Finale sorgt für Diskussionen im Netz