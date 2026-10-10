Wie verlief das erste Telefongespräch der Geschichte

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Wie verlief das erste Telefongespräch der Geschichte

Am 9. Oktober 1876 führten der Telefonerfinder Alexander Graham Bell und sein Assistent Thomas Watson das erste zweiseitige Telefongespräch von verschiedenen Standorten aus. Dieses fast dreistündige Experiment wurde zu einem Meilenstein in der Entwicklung der Telefonie.

Laut den Bibliotheken des Smithsonian Institute befand sich Bell an diesem Tag im Büro der Walworth Manufacturing Company in Boston, USA, während Watson im benachbarten Cambridge war. Um die Verbindung herzustellen, nutzten sie eine bestehende Telegrafenleitung zwischen dem Büro und der Fabrik, anstatt eine neue zu verlegen.

Während des historischen Gesprächs notierten beide Erfinder ihre Aussagen separat. Ihre Aufzeichnungen wurden später gemeinsam veröffentlicht. Dieses Ereignis ist auch auf einer Gedenktafel verewigt, die 1961 in Cambridgeport angebracht wurde.

Alexander Graham Bell erhielt am 7. März 1876 das Patent für die Erfindung des Telefons. Er hatte den Antrag am 14. Februar eingereicht. Interessanterweise reichte am selben Tag auch der Erfinder Elisha Gray einen vorläufigen Antrag für ein ähnliches Gerät ein.

Am 10. März 1876 übertrug Bell erfolgreich eine menschliche Stimme per Telefon. Damals sagte er zu seinem Assistenten: „Mr. Watson, kommen Sie her! Ich möchte Sie sehen!“ Diese Worte gingen als der erste berühmte Satz, der per Telefon übertragen wurde, in die Geschichte ein.

Am 10. August desselben Jahres testete Bell die Telefonverbindung zwischen Brantford und Paris in Kanada. Bei diesem Experiment fand jedoch kein zweiseitiges Gespräch statt.

Aus diesem Grund nimmt das Experiment vom 9. Oktober einen besonderen Stellenwert in der Geschichte des Telefons ein. Es bewies, dass zwei Personen an verschiedenen Orten einander hören und frei miteinander kommunizieren können.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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