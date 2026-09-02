115-jährige Japanerin stirbt nach Enthüllung ihres Langlebigkeitsgeheimnisses

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115-jährige Japanerin stirbt nach Enthüllung ihres Langlebigkeitsgeheimnisses

Japans älteste Bürgerin, Shigeko Kagawa, ist im Alter von 115 Jahren und 91 Tagen verstorben. Sie führte das Hauptgeheimnis ihres langen Lebens auf sehr einfache Gewohnheiten zurück.

Shigeko verstarb am 27. August in der Stadt Yamatokoriyama in der Präfektur Nara. Sie wurde zur ältesten lebenden Person Japans, nachdem die vorherige 114-jährige Rekordhalterin am 29. Juli 2025 verstorben war.

Shigeko wurde am 28. Mai 1911 geboren und absolvierte 1934 das Osaka Women's Medical College. Sie eröffnete ihre eigene Praxis in Yamatokoriyama und arbeitete bis in ihre Achtziger als Geburtshelferin und Gynäkologin. Zudem war sie an der Bekämpfung von Cholera beteiligt.

Im Jahr 2021 nahm Shigeko im Alter von 109 Jahren und 10 Monaten am Fackellauf der Olympischen Spiele in Tokio teil, als älteste olympische Fackelträgerin und ging damit in die Geschichte ein.

Das einfache Geheimnis eines langen Lebens

Als Shigeko nach dem Geheimnis ihres langen Lebens gefragt wurde, gab sie eine kurze Antwort:

„Zu Fuß gehen und das Gehirn benutzen.“

Während ihrer Zeit als Ärztin legte sie mehrere Kilometer zu Fuß zurück, um Patienten zu Hause zu besuchen. Sie sagte, dass das viele Gehen seit ihrer Jugend ihre Beine stark gemacht habe und eine Quelle ihrer Vitalität gewesen sei.

Auch im hohen Alter versuchte Shigeko, ihren Geist aktiv zu halten. Sie beschäftigte sich mit Kalligrafie und löste Logikrätsel.

Ihre Familie betonte, dass eine tägliche Routine eine wichtige Rolle für ihre Langlebigkeit spielte. Shigeko aß drei Mahlzeiten am Tag, schlief und wachte zu festen Zeiten auf und führte ein beständiges Leben.

Nach dem Tod von Shigeko Kagawa ging der Status der ältesten lebenden Bürgerin Japans an die 114-jährige Fuyo Kishimotoaus Kyoto über.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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