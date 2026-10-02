107-jährige Bloggerin enthüllt das einfache Geheimnis ihres langen Lebens

María Morales Tirado, die in Puerto Rico durch soziale Medien berühmt wurde, ist im Alter von 107 Jahren verstorben. Die Frau, die vielen als „Doña Mami“ bekannt war, hatte vor einigen Jahren das einfache Geheimnis ihres langen Lebens gelüftet.

María verstarb nur drei Stunden und 45 Minuten, nachdem sie ihren 107. Geburtstag gefeiert hatte. Sie starb am Montag, dem 28. September, friedlich in Puerto Rico.

Doña Mami erlangte unter Internetnutzern Berühmtheit, indem sie Erinnerungen an ihre Familie, ihren traditionellen Lebensstil und das Leben in Puerto Rico während ihrer Jugend in den sozialen Medien teilte.

Als sie 2019 ihren 100. Geburtstag feierte, sprach sie über ihre Lebensweise, die zu einem langen Leben führte.

„Ich habe diese 100 Jahre mit Arbeiten verbracht. Ich habe nicht getanzt, bin nicht auf Partys gegangen und habe nicht getrunken. Ich habe meine Kinder großgezogen, auf der Farm gearbeitet und viel Funche gegessen“, sagte sie.

Funche ist ein traditionelles Gericht aus Maismehl, das typisch für Puerto Rico ist.

Doña Mami, die in der Stadt Yabucoa lebte, arbeitete seit ihrer Jugend auf dem Feld und baute selbst im Alter von 80 bis 90 Jahren noch Pflanzen an.

Ihr Enkel Julio Cesar Lebron erinnerte sich daran, dass seine Großmutter auch im hohen Alter noch sehr kräftig war. Er erzählte, er habe Doña Mami gesehen, wie sie „mit der Kraft einer 30-Jährigen mit der Hacke arbeitete“.

Ihre Schlichtheit, ihr aufrichtiger Charakter und ihr Elan machten sie zu einer der berühmten Persönlichkeiten in den sozialen Medien. Dies berichtete Need To Know.

Sie tauchte erstmals 2017 im Internet auf. Damals begann ihr Enkel, Videos von ihr auf Facebook zu posten. Die Seite „Mami is my Attitude 4 a Lifestyle“ sammelte über 200.000 Abonnenten.

Dennoch stand die Familie immer im Mittelpunkt von Doña Mamis Leben. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Víctor Morales Martínez, genannt „Papi“, zog sie 14 Kinder groß.

Sie hatte das Glück, 48 Enkel, 71 Urenkel und 28 Ururenkel zu erleben.

Ihr Sohn Toni Morales gab ihren Tod in einer bewegenden Nachricht bekannt.

„Meine Mutter lebte 107 Jahre, drei Stunden und 45 Minuten“, schrieb er.

Laut Toni vereinte sich Doña Mami um 03:45 Uhr wieder mit ihrem Ehemann Papi, Juana María, Toledo, ihren Geschwistern, Schwiegerkindern und vielen anderen Angehörigen, die vor ihr verstorben waren.

„Sie ging so, wie sie gelebt hat – zu ihren eigenen Bedingungen und ganz friedlich“, sagte Toni.

Er betonte, dass Doña Mamis körperliche Kraft in ihren letzten Jahren nachgelassen habe. Dies sei auf ihr lebenslanges hartes Arbeiten, die Feldarbeit, das Kochen und die Kindererziehung zurückzuführen.

Dennoch teilte sie bis zu ihren letzten Momenten ihre Erfahrungen mit ihren Angehörigen und gab ihnen Lektionen fürs Leben mit.