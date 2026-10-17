Neuer Pressesprecher von Trump verliert Amt nach erstem Briefing

Die neue Pressesprecherin von US-Präsident Donald Trump, Keti Zakariya, ist fünf Tage nach ihrer Ernennung von ihrem Amt zurückgetreten. Ihre kurze Amtszeit stand nach einem glücklosen ersten Briefing und Fragen zu ihrer juristischen Qualifikation in der Kritik. Dies berichtete die Zeitung The New York Times.

Zakariya wurde am 9. Oktober 2026 zur Pressesprecherin ernannt. Zuvor war sie als Kommentatorin bekannt, die für ihre konservativen Ansichten geschätzt wurde. Ihr erstes und einziges Briefing im Weißen Haus fand am 13. Oktober statt.

Während des 14-minütigen Briefings las Zakariya etwa acht Minuten lang einen vorbereiteten Text vor und beantwortete nur drei Fragen von Journalisten. Während ihres Auftritts sprach sie über ihren Ehemann, nannte ihn versehentlich „meinen Präsidenten“ und korrigierte den Fehler sofort.

Danach wurde auch ihre berufliche Qualifikation diskutiert. Obwohl Trump Zakariya als Anwältin vorstellte, räumte sie ein, dass sie die Prüfung für die Zulassung als Anwältin in den USA nicht bestanden hatte. Zakariya hat zwar Jura studiert, besitzt aber keine Anwaltslizenz in den USA.

Auch ihre öffentlichen Auftritte nach dem ersten Briefing stießen auf Kritik. Am 15. Oktober sagte Trump in einem Gespräch mit Journalisten, er habe Zakariya empfohlen, ihren Verbleib im Amt zu überdenken.

„Um ehrlich zu sein, an Ihrer Stelle würde ich das überdenken. Keti, brauchen Sie diesen Job? Ich glaube nicht“, sagte der US-Präsident.

Am 16. Oktober berichtete The New York Times, dass Zakariya von ihrem Posten entbunden wurde. Ein Vertreter der Verwaltung des Weißen Hauses erklärte, dass sie möglicherweise auf eine andere Position versetzt werde.

Auf ihrer Social-Media-Seite betonte Zakariya, dass es eine Ehre gewesen sei, für Trump zu arbeiten, und drückte dem Präsidenten ihren Dank aus.

Ihre Tätigkeit als Pressesprecherin dauerte nur fünf Tage. Dies war eine der kürzesten Amtszeiten in der Geschichte der Pressesprecher des Weißen Hauses.