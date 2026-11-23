Berichten zufolge ist Zakariya bereits seit sieben Monaten unterwegs. Er durchquert verschiedene Regionen und legt die weite Strecke zu Fuß zurück. Während der Reise sind neben körperlicher Ausdauer auch Geduld und Entschlossenheit von großer Bedeutung.

Ein Mann namens Zakariya hat sich mit dem Ziel, die heilige Kaaba zu besuchen, von Frankreich aus auf den Weg gemacht nach Saudi-Arabien zu Fuß. Anstatt herkömmliche Verkehrsmittel zu nutzen, hat er sich zum Ziel gesetzt, die lange und beschwerliche Reise zu Fuß zurückzulegen.

Der Reisende plant, dass er noch etwa 20 Tage benötigt, um die heiligen Stätten zu erreichen. Sollte er sein Ziel innerhalb der geplanten Zeit erreichen, wird seine lange Reise, die in Frankreich begann, zu Ende gehen.

Heutzutage erfordert es großen Mut, eine Strecke zu Fuß zurückzulegen, für die man mit dem Flugzeug oder Auto nur wenige Stunden oder Tage benötigt. Zakariyas Entscheidung zeigt seine Hingabe und den tiefen Wunsch, die Kaaba zu besuchen.

Bisher liegen keine detaillierten Informationen über seine genaue Route, die zurückgelegte Distanz oder die Schwierigkeiten, denen er auf seinem Weg begegnet ist, vor.