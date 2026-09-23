Im Rahmen der 81. UN-Generalversammlung in New York fand eines der politisch spannendsten Treffen statt, das die Weltöffentlichkeit in Atem hielt. US-Präsident Donald Trump und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj setzten sich zu einem Vier-Augen-Gespräch zusammen. Bereits während des zehnminütigen öffentlichen Briefings vor Beginn des nicht-öffentlichen Teils übernahm der Chef des Weißen Hauses die volle Initiative. Selenskyj äußerte seine Hoffnungen in diesem Dialog: „Ich hoffe, dass wir diesen Krieg bis zum Winter beenden können und dass Trump dabei helfen wird“, betonte er offiziell.

Trump erklärte, er glaube daran, dass Russland und die Ukraine bald ein großes Abkommen schließen würden, weigerte sich jedoch, Details der Vereinbarung preiszugeben: „Ich glaube, dass sie eine Einigung erzielen werden. Ich möchte jetzt noch nicht sagen, woraus diese Einigung besteht. Auch für Russland ist es vorteilhaft, den Krieg zu beenden. Es gibt zwei Alternativen: eine sehr schlechte und eine, die zur Größe führt“. Darüber hinaus merkte Trump an, dass die ukrainischen Angriffe auf russische Ölanlagen die globalen Dieselpreise beeinflusst hätten und dieses Thema gesondert erörtert werde. Nach dem für die Presse offenen Teil dauerten die nicht-öffentlichen Gespräche der Staatschefs etwa 40 Minuten.

Was wurde hinter den Kulissen über einen Energiewaffenstillstand und Sicherheit vereinbart, ist der Plan eines „Friedens bis zum Winter“ realistisch und welche Bedingungen legt Trumps geheimes Abkommen der Ukraine auf?

„Deadline bis zum Winter, Treibstoffangriffe und 40 Minuten Verhandlung“: Die 5 Kernpunkte des Treffens

Die wichtigsten Schwerpunkte des Dialogs auf hoher Ebene in New York:

Selenskyjs Ziel: Der ukrainische Staatschef erklärte offen seine Absicht, alle bewaffneten Konflikte mit Trumps Unterstützung vor Beginn des Winters zu stoppen;

Signal für ein geheimes Abkommen von Trump: Der US-Präsident sprach von einem Friedensabkommen zwischen den Parteien, hielt die Details jedoch geheim;

Diskussion über Öl und Energie: Die ukrainischen Angriffe auf die russische Treibstoffinfrastruktur und deren Auswirkungen auf den Weltmarkt wurden zum Hauptthema der Diskussion;

Dominanz beim Briefing: Während der öffentlichen Erklärungen kontrollierte Trump die Fragen der Medien und den Dialog vollständig und stand im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit;

40-minütiges geschlossenes Format: Die Staatschefs erörterten Fragen der Luftverteidigung (PVO), Sicherheit und eines Energiewaffenstillstands in einem 40-minütigen vertraulichen Treffen.

Treffen zwischen Trump und Selenskyj: Analyse der Erklärungen und der Agenda

Vergleich der Hauptparameter der Verhandlungen auf UN-Ebene:

Indikatoren und Aspekte Position von Donald Trump Position von Wolodymyr Selenskyj Zeitpunkt für das Kriegsende Zwei Wege: Ein „schlechter Weg“ oder ein „Weg zur Größe“ „Ich hoffe, den Krieg bis zum Winter zu beenden“ Abkommen und Verhandlungen „Sie werden einen Deal machen, aber ich nenne den Inhalt nicht“ Vertrauen auf die entscheidende Hilfe der USA und persönlich von Trump Energiefrage Angriffe auf Russland haben Dieselpreise erhöht, das wird diskutiert Notwendigkeit eines Energiewaffenstillstands und Schutz der Infrastruktur Sicherheit und Waffen Schnelles Einfrieren des Konflikts und Reduzierung der finanziellen Last Stärkung der Luftverteidigungssysteme (PVO) Dialogformat 10 Minuten öffentliches Briefing + 40 Minuten geschlossene Verhandlung 10 Minuten öffentliches Briefing + 40 Minuten geschlossene Verhandlung

Expertise zu internationaler Politik und Geopolitik: Wie funktioniert Trumps Plan?

Fazit von diplomatischen Insidern und internationalen Analysten:

Möglichkeit eines „Energiewaffenstillstands“: Ein Stopp der beidseitigen Angriffe ist möglich; ein Abkommen, bei dem die Ukraine die Angriffe auf russische Ölraffinerien (NPZ) einstellt, während Moskau im Gegenzug ukrainische Energienetze verschont, gilt als eines der realistischsten Szenarien;

Zeitfaktor vor dem Winter: Da der Winter naht, wird die Stabilität des Energiesystems zur Überlebensfrage für Kiew; Selenskyjs Worte über ein Kriegsende bis zum Winter hängen direkt mit der Lage an der Front und dem Ressourcenmangel zusammen;

Trumps Druck durch den „großen Deal“: Der Chef des Weißen Hauses zwingt beide Staaten gemäß seinen Wahlversprechen zu drastischen Kompromissen; Trumps Aussage, er werde den Inhalt des Deals noch nicht nennen, deutet darauf hin, dass der Plan heikle Punkte zum Einfrieren von Gebieten oder Sicherheitsgarantien enthält;

40 Minuten schnelle Diplomatie: Die Ansetzung von 40 Minuten im geschlossenen Format deutet darauf hin, dass eher politische Bedingungen und ein Stopp-Mechanismus als ein militärisches Hilfspaket diskutiert wurden.

Dieses Treffen in New York bestätigte, dass sich das Tempo der militärischen Aktivitäten in Osteuropa in den kommenden Monaten drastisch ändern könnte.

Glauben Sie, dass der Krieg zwischen Russland und der Ukraine, wie von Donald Trump und Wolodymyr Selenskyj betont, tatsächlich bis zum Winter gestoppt werden kann? Denken Sie, dass beide Seiten den Bedingungen des geheimen „Deals“, den Trump vorschlägt, gleichermaßen zustimmen werden? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese aktuelle Analyse, die im Zentrum der Weltpolitik steht, mit all Ihren Freunden!