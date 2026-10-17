Mitglied der königlichen Familie der VAE nach Auffinden in bewusstlosem Zustand auf Londoner Straße verurteilt

Die 32-jährige Mahrah al Nahayon, die mit der königlichen Familie von Abu Dhabi in den VAE verwandt ist und bewusstlos auf einer Londoner Straße aufgefunden wurde, wurde wegen Vernachlässigung der Aufsichtspflicht verurteilt. Dies berichtete The Times.

Es wird berichtet, dass sich der Vorfall am 13. Juni 2026 im Westen Londons ereignete. Die Frau wurde bewusstlos neben einem Zaun in der Nähe einer stark befahrenen Straße gefunden. Ein Mann lag ebenfalls bewusstlos neben ihr, während ein dreijähriges Kind barfuß und unbeaufsichtigt in der Nähe des fließenden Verkehrs herumlief.

Passanten, die den Vorfall bemerkten, halfen dem Kind und riefen die Polizei. Die Frau war etwa 30 Minuten lang bewusstlos. Die Polizei fand in ihren Taschen Utensilien für den Drogenkonsum, jedoch wurden keine verbotenen Substanzen nachgewiesen.

Vor Gericht wurde bekannt, dass Mahrah al Nahayon in den Tagen vor dem Vorfall Kokain konsumiert hatte. Ihr Verteidiger argumentierte jedoch, dass die Frau am Tag des Vorfalls keine Drogen genommen habe und aufgrund des Konsums an den Vortagen extrem erschöpft gewesen sei. Nach dem Vorfall begann sie eine Therapie gegen ihre Drogensucht.

Das Gericht verurteilte die Frau zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe und verpflichtete sie zur Teilnahme an einem Rehabilitationsprogramm. Zudem wurde sie zur Zahlung von Geldstrafen und Gerichtskosten in Höhe von insgesamt 6.114 Pfund Sterling verurteilt.

Der Richter betonte, dass das Kind ohne das Eingreifen der Passanten ernsthafte Verletzungen hätte erleiden oder anderen Gefahren hätte ausgesetzt sein können. Vor Gericht wurde besonders hervorgehoben, dass das Kind unbeaufsichtigt in der Nähe des fließenden Verkehrs gelassen wurde.

Mahrah al Nahayon hat sich schuldig bekannt. Ihr Anwalt erklärte, dass die Frau ihr Handeln bereue und fest entschlossen sei, die Behandlung zur Überwindung ihrer Sucht fortzusetzen.