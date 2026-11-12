Beteiligte an Schlägerei streng bestraft: Polizei von Abu Dhabi gibt offizielle Erklärung ab

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Beteiligte an Schlägerei streng bestraft: Polizei von Abu Dhabi gibt offizielle Erklärung ab

Ein Vorfall der Störung der öffentlichen Ordnung in einem Hotel in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate, hat für großes Aufsehen gesorgt. Die Polizei von Abu Dhabi veröffentlichte eine offizielle Erklärung zu diesem Vorfall und teilte mit, dass alle Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen wurden.

Details zum Konflikt und Sofortmaßnahmen

Es wurde bekannt gegeben, dass der unangenehme Vorfall aufgrund persönlicher Differenzen zwischen den Parteien entstand. Die aktiv am Konflikt im Eingangsbereich des Hotels beteiligten 8 Personen, sowie weitere Personen, die den Vorfall mit privaten Geräten filmten und verbreiteten, 2 Bürger wurden schnell identifiziert und festgenommen.

Nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden trafen die zuständigen Einheiten der Polizei von Abu Dhabi unmittelbar nach Eingang der Meldung am Tatort ein.

Wichtige Zahlen zum Vorfall

Daten

Festgenommene Teilnehmer der Schlägerei

8 Personen

Personen, die den Vorfall filmten und verbreiteten

2 Personen

Gesamtzahl der Festgenommenen

10 Personen

Nächste Schritte

Die Akten wurden an die Staatsanwaltschaft übergeben

Strenge Haltung und rechtliche Konsequenzen

Die Polizei von Abu Dhabi betonte, dass stets entschlossene Maßnahmen ergriffen werden, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten und den Frieden für Bürger und Gäste zu wahren. Gegen alle Festgenommenen wurden im Rahmen der geltenden Gesetze entsprechende Schritte eingeleitet, und alle gesammelten Unterlagen wurden zur weiteren rechtlichen Bewertung an die Staatsanwaltschaft übermittelt.

Was denken Sie, welche Maßnahmen sind sinnvoll, um Störungen der öffentlichen Ordnung an öffentlichen Orten und die Verbreitung solcher Vorfälle in sozialen Netzwerken zu verhindern? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» Redakteur
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