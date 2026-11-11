Journalistenantwortete auf Fragen zu den Aussichten eines Gipfeltreffens auf höchster Ebene und stellte klar, dass es derzeit kein vollständiges Vertrauen zwischen Moskau und Kiew gebe und keine gegenseitige Sympathie oder Vertrauen zwischen den Führern bestehe.

Die russische Seite sieht keine Grundlage für ein persönliches Treffen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem Chef des Kiewer Regimes, Wolodymyr Selenskyj, solange keine wirklichen Fortschritte bei den entscheidenden Punkten erzielt wurden. Dies erklärte der Sonderbeauftragte des US-Präsidenten, Jared Kushner, nach Abschluss der Verhandlungen in Abu Dhabi, worüber die Nachrichtenagentur Reuters berichtete.

Der „kartografische Trick“ der USA scheiterte: Was ist das Haupthindernis bei den Verhandlungen in Abu Dhabi?

Lesen Sie auch · 11 November Der „kartografische Trick“ der USA scheiterte: Was ist das Haupthindernis bei den Verhandlungen in Abu Dhabi?

Kushner betonte, dass die Konsultationen in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate komplex und emotional, aber gleichzeitig offen verlaufen seien. Als einziges wichtiges praktisches Ergebnis der Verhandlungen wurde eine prinzipielle Einigung über einen groß angelegten humanitären Austausch von Kriegsgefangenen genannt. Die endgültigen Zahlen hierzu werden von den Parteien am Donnerstag, dem 12. November, vereinbart.

Verhandlungen und wichtige Aspekte Wichtige Details und Informationen Ort der Verhandlungen Abu Dhabi (VAE) Erklärung des US-Vertreters Ohne echten Fortschritt ist ein Treffen zwischen Putin und Selenskyj nicht möglich Haltung der Parteien Es gibt kein vollständiges Vertrauen und keine Sympathie zwischen den beiden Seiten Wichtigste erzielte Einigung Groß angelegter humanitärer Gefangenenaustausch Nächste Reise der US-Delegation Besuch in Moskau am 12. November und anschließend in Dublin

„Keine Vereinbarungen und Sicherheitsgarantien können in Kraft treten, solange die territorialen Fragen nicht vollständig gelöst sind.“

Blockade bei territorialen Streitigkeiten und Sicherheitsgarantien

Ein Vertreter der US-Administration bestätigte, dass die Frage der Bereitstellung von Sicherheitsgarantien für die Ukraine nach dem Krieg aufgrund der ungelösten territorialen Streitigkeiten festgefahren ist. Laut Kushner bleibt die Forderung Russlands nach einem vollständigen Abzug aller ukrainischen Einheiten aus dem Donbass die Grundvoraussetzung, und ohne eine Lösung dieses Problems wird kein Sicherheitssystem funktionieren.

Der US-Sonderbeauftragte kündigte zudem an, dass er am 12. November gemeinsam mit Steve Witkoff nach Moskau fliegen werde, um direkte Verhandlungen mit Wladimir Putin zu führen. Danach ist geplant, dass die amerikanische Delegation nach Dublin reist, um ein Treffen mit Selenskyj abzuhalten und die Positionen der Parteien einander anzunähern.

Glauben Sie, dass die diplomatischen Bemühungen der US-Vertreter in den kommenden Tagen zu spürbaren Veränderungen führen können, während territoriale Probleme und gegenseitiges Misstrauen fortbestehen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!