Warum wird das Treffen zwischen Putin und Selenskyj verschoben? Verhandlungen in Abu Dhabi und neue Bedingungen

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Warum wird das Treffen zwischen Putin und Selenskyj verschoben? Verhandlungen in Abu Dhabi und neue Bedingungen

Die russische Seite sieht keine Grundlage für ein persönliches Treffen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem Chef des Kiewer Regimes, Wolodymyr Selenskyj, solange keine wirklichen Fortschritte bei den entscheidenden Punkten erzielt wurden. Dies erklärte der Sonderbeauftragte des US-Präsidenten, Jared Kushner, nach Abschluss der Verhandlungen in Abu Dhabi, worüber die Nachrichtenagentur Reuters berichtete.

Misstrauen und in Abu Dhabi komplexe Konsultationen

Journalistenantwortete auf Fragen zu den Aussichten eines Gipfeltreffens auf höchster Ebene und stellte klar, dass es derzeit kein vollständiges Vertrauen zwischen Moskau und Kiew gebe und keine gegenseitige Sympathie oder Vertrauen zwischen den Führern bestehe.

Kushner betonte, dass die Konsultationen in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate komplex und emotional, aber gleichzeitig offen verlaufen seien. Als einziges wichtiges praktisches Ergebnis der Verhandlungen wurde eine prinzipielle Einigung über einen groß angelegten humanitären Austausch von Kriegsgefangenen genannt. Die endgültigen Zahlen hierzu werden von den Parteien am Donnerstag, dem 12. November, vereinbart.

Verhandlungen und wichtige Aspekte

Wichtige Details und Informationen

Ort der Verhandlungen

Abu Dhabi (VAE)

Erklärung des US-Vertreters

Ohne echten Fortschritt ist ein Treffen zwischen Putin und Selenskyj nicht möglich

Haltung der Parteien

Es gibt kein vollständiges Vertrauen und keine Sympathie zwischen den beiden Seiten

Wichtigste erzielte Einigung

Groß angelegter humanitärer Gefangenenaustausch

Nächste Reise der US-Delegation

Besuch in Moskau am 12. November und anschließend in Dublin

„Keine Vereinbarungen und Sicherheitsgarantien können in Kraft treten, solange die territorialen Fragen nicht vollständig gelöst sind.“

Blockade bei territorialen Streitigkeiten und Sicherheitsgarantien

Ein Vertreter der US-Administration bestätigte, dass die Frage der Bereitstellung von Sicherheitsgarantien für die Ukraine nach dem Krieg aufgrund der ungelösten territorialen Streitigkeiten festgefahren ist. Laut Kushner bleibt die Forderung Russlands nach einem vollständigen Abzug aller ukrainischen Einheiten aus dem Donbass die Grundvoraussetzung, und ohne eine Lösung dieses Problems wird kein Sicherheitssystem funktionieren.

Der US-Sonderbeauftragte kündigte zudem an, dass er am 12. November gemeinsam mit Steve Witkoff nach Moskau fliegen werde, um direkte Verhandlungen mit Wladimir Putin zu führen. Danach ist geplant, dass die amerikanische Delegation nach Dublin reist, um ein Treffen mit Selenskyj abzuhalten und die Positionen der Parteien einander anzunähern.

Glauben Sie, dass die diplomatischen Bemühungen der US-Vertreter in den kommenden Tagen zu spürbaren Veränderungen führen können, während territoriale Probleme und gegenseitiges Misstrauen fortbestehen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» Redakteur
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