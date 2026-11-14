Wo wird Usman Nurmagomedov festgehalten? Welches Leben erwartet ihn im Al-Wathba-Gefängnis?

Vor dem Hintergrund der Berichte, dass der berühmte russische MMA-Kämpfer Usman Nurmagomedov in Abu Dhabi eine sechsmonatige Haftstrafe verbüßen könnte, wurden die mutmaßlichen Haftbedingungen enthüllt. Dies berichtete der Kanal MMA Uncensored.

Bedingungen im Al-Wathba-Gefängnis

Quellen zufolge könnte der Sportler, sollte er verurteilt werden, in Abu Dhabi der größten Justizvollzugsanstalt — dem Al-Wathba-Gefängnis (Al Wathba Central Prison) untergebracht werden. Die Haftbedingungen dort werden wie folgt beschrieben:

Gemeinschaftszellen: Die Gefangenen werden in Gemeinschaftszellen untergebracht, in denen 4 bis 30 Personen Platz finden. Toiletten und Duschen sind ebenfalls zur gemeinschaftlichen Nutzung bestimmt.

Verpflegung: Die Gefangenen erhalten dreimal täglich Mahlzeiten.

Strenge Beschränkungen: Die Nutzung privater Telefone und des Internets ist in der Einrichtung strengstens untersagt. Auch die telefonische Kommunikation ist stark eingeschränkt, und die Zeit für den Aufenthalt im Freien kann verkürzt werden.

Freizeitmöglichkeiten: Gleichzeitig gibt es im Gefängnis Fernseher und einige einfache Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung.

Gefängnisparameter Details Name der Einrichtung Al-Wathba-Gefängnis (Al Wathba Central Prison) Standort 40–50 km südöstlich des Stadtzentrums von Abu Dhabi Status Die wichtigste und größte Justizvollzugsanstalt des Emirats Abu Dhabi Haftform Gemeinschaftszellen für 4–30 Personen, strenges Regime

Lage der Einrichtung

Das Al-Wathba-Gefängnis gilt als die größte und wichtigste Justizvollzugsanstalt im Emirat Abu Dhabi. Es befindet sich in der gleichnamigen Region Al-Wathba, etwa 40–50 Kilometer südöstlich des Stadtzentrums. Das weitere Schicksal des Sportlers und die offiziellen rechtlichen Entscheidungen stehen derzeit im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses.

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