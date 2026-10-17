Ein junger Nigerianer erobert die Straßen auf einem 4 Meter hohen, einzigartigen Fahrrad (Video)

In den sozialen Medien ist das Video eines jungen Nigerianers, der auf einem selbstgebauten „Wolkenkratzer“-Fahrrad in mehreren Metern Höhe fährt, zu einem echten viralen Trend geworden und hat in kurzer Zeit über 2,2 Millionen Likes und Millionen von Aufrufen erzielt.

Die Aufnahmen zeigen, wie der junge Mann auf das hochgebaute Fahrrad steigt und auf einer belebten Straße mit perfektem Gleichgewichtssinn fährt.

Die Kunst, aus dem Stand auf 4 Meter Höhe zu klettern

Der Aspekt, der im Video die meisten Diskussionen auslöste, war die Frage, wie der junge Mann auf dieses hohe Transportmittel gelangt:

Aufstieg während der Fahrt: Das Fahrrad wird zunächst von unten angeschoben, und während es langsam rollt, steigt der Erfinder Schritt für Schritt über spezielle, am Rahmen montierte Stufen nach oben;

Ketten- und Pedalsystem: Oben angekommen, setzt er sich auf den Sattel und beginnt, die Pedale zu treten, die über eine extra lange Kette die Kraft auf die Räder übertragen;

Blick von oben auf die Autos: Die Höhe des Fahrrads überragt die Dächer von Pkws und Kleinbussen um das Zwei- bis Dreifache, sodass der Fahrer den Verkehr um sich herum bequem von oben beobachten kann.

Humorvolle und besorgte Reaktionen der Nutzer

Dieser ungewöhnliche Anblick löste unter den Internetnutzern hunderte lustige und lebensnahe Fragen aus:

„Dafür braucht man einen Fallschirm“: Einige Zuschauer scherzten, dass man in dieser Höhe nicht nur einen Helm, sondern auch einen Fallschirm tragen sollte;

Das Problem mit dem Anhalten und Bremsen: Die größte Sorge betrifft das, was bei einem plötzlichen Stopp passieren würde: „Was passiert, wenn ein unerwartetes Hindernis auftaucht oder die Ampel auf Rot springt – wie hält er an und wie steigt er ab?“ war das meistdiskutierte Thema;

Gleichgewicht und Geschicklichkeit: Trotz des gefährlichen Aussehens erntete der junge Mann Bewunderung für sein erstaunlich präzises Gleichgewicht und dafür, dass er einen Schutzhelm trägt.

Dieses Video fasziniert das globale Internetpublikum weiterhin als Demonstration ungewöhnlicher technischer Fantasie und zirkusreifer Balance-Künste.