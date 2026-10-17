Wie baut der Webervogel sein perfektes „Hängeschloss“? (Video)

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Wie baut der Webervogel sein perfektes „Hängeschloss“? (Video)

Jedes Wunder der Natur hört nicht auf, den Menschen zu verblüffen. In den sozialen Medien ist ein Video viral gegangen, das zeigt, wie ein Webervogel (Baya weaver) an einem dünnen Ast hängt und aus weichem Gras und Pflanzenfasern ein Nest webt, das einem Kunstwerk gleicht.

Die technische Meisterleistung, die dieses kleine Lebewesen ohne Werkzeuge, nur mit seinem Schnabel und seinen Füßen vollbringt, versetzt jeden erfahrenen Weber oder Bauherrn in Staunen.

Von der Befestigung bis zum fertigen Schutzraum: Der Webprozess

Im Video ist deutlich zu sehen, wie geschickt der Vogel sein Nest Schritt für Schritt aufbaut:

  • Fundament und Knotentechnik: Der Vogel wählt zunächst einen Ast aus und wickelt lange, biegsame grüne Grasfasern, die er mit den Füßen festhält, in mehreren Schichten darum. Damit sich die Fasern nicht lösen, macht er mit seinem Schnabel echte Knoten.

  • Krugförmige (birnenförmige) Gestalt: Das Nest, das nach unten hin gewebt wird, nimmt allmählich die Form eines Kruges oder einer Wiege an. Die Fasern werden so dicht und fest miteinander verflochten, dass sie Wind, starkem Regen und Stürmen problemlos standhalten.

  • Sicherer Eingang: Im unteren Teil des Nestes bleibt ein spezieller Eingang. Diese Konstruktion dient als perfekter Schutz vor Schlangen, Raubvögeln und anderen Gefahren.

  • Abschlussprüfung und Geborgenheit: Sobald das Nest fertig ist, schlüpft der Vogel hinein, schaut kurz heraus, genießt das Ergebnis seiner Arbeit und macht es sich als warmen Ort zum Eierlegen und Brüten gemütlich.

Anerkennung der Fans: „Der beste Ingenieur“

Internetnutzer, die dieses Video gesehen haben, konnten ihre Bewunderung für das angeborene Talent und den Instinkt dieses Tieres nicht verbergen:

  • In Tausenden von Kommentaren in den sozialen Medien preisen die Menschen die Macht des Schöpfers und bezeichnen diesen kleinen Vogel als den begabtesten Architekten und Ingenieur der Natur.

  • Viele Kommentatoren betonten, dass selbst ein Mensch mit Spezialwerkzeugen ein solch feines und stabiles Gewebe nicht so leicht erschaffen könnte, während der Vogel ohne jegliche Skizze eine natürliche Harmonie schafft.

Solche Momente in der Natur erinnern uns einmal mehr daran, dass jedes Lebewesen in der Welt mit einer einzigartigen Aufgabe, erstaunlichen Fähigkeiten und Schönheit ausgestattet ist.

WebervogelNaturHandwerkInternet-VideoArchitektur
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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