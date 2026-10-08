Gegen den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro und seine Ehefrau Cilia Flores, die während einer militärischen Spezialoperation von den USA festgenommen wurden, werden neue, schwerwiegendere strafrechtliche Anklagen erwartet. Wie der einflussreiche CNN unter Berufung auf eigene Quellen berichtet, beschuldigt die New Yorker Bundesstaatsanwaltschaft den ehemaligen Staatschef und seine Frau der rechtswidrigen Inhaftierung sowie der Folterung von US-Bürgern in venezolanischen Gefängnissen.

Die Gesprächspartner des Senders betonen, dass das neue Anklagepaket offiziell am 8. Oktober bekannt gegeben werden könnte.

Neue Ermittlungsrichtung: AmerikanerFolterungen gegen

Die neuen Informationen im Rahmen des Falls konzentrieren sich auf das Schicksal von Ausländern, die während des Maduro-Regimes inhaftiert wurden:

Illegale Inhaftierungen: Den Ermittlungsergebnissen zufolge stehen die neuen Anklagen im Zusammenhang mit der grundlosen Festnahme und Inhaftierung von mehr als 10 US-Bürgern während Maduros Regierungszeit;

Grausame Behandlung: Die US-Staatsanwaltschaft hat Beweise für psychische und physische Folterungen an diesen Gefangenen gesammelt;

Kreis der Komplizen: Die Ermittler prüfen zudem die Erhebung von Anklagen gegen weitere venezolanische Beamte und Sicherheitskräfte, die unmittelbar an den Folterungen beteiligt waren.

Spezialoperation und Drogenvorwürfe

Die Festnahme von Nicolás Maduro galt als ein beispielloses Ereignis im Völkerrecht:

Operation Anfang 2026: US-Streitkräfte führten eine militärische Notoperation auf venezolanischem Territorium durch und brachten Maduro und seine Frau außer Landes;

Ursprünglicher Grund: Hauptgrund für diese Operation war, dass Maduro von den USA international zur Fahndung ausgeschrieben war und beschuldigt wurde, den illegalen Handel mit großen Mengen an Drogen angeführt zu haben.

Gerichtsverfahren und Strafmaß: Lebenslange Haft droht

Zeitplan und mögliche Konsequenzen dieses aufsehenerregenden Prozesses, der im Fokus der Weltöffentlichkeit steht:

Prozessbeginn festgelegt: Der Hauptprozess gegen Nicolás Maduro und Cilia Flores 1. Juni 2027 beginnt;

Möglichkeit lebenslanger Haft: Sollte die Jury Maduro und seine Frau der Verschwörung zum illegalen Kokainschmuggel in die USA für schuldig befinden, könnten beide zu lebenslanger Haft verurteilt werden. möglich.

Die Hinzufügung neuer Anklagepunkte vor dem New Yorker Gericht macht den Prozess gegen die ehemalige Führung aus Caracas zu einem der resonanzstärksten und komplexesten geopolitischen Gerichtsverfahren des 21. Jahrhunderts.