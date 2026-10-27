Zu lebenslanger Haft verurteilter Mörder entkommt aus Gefängnis

Im US-Bundesstaat Tennessee ist der 28-jährige Jacob Morley, der wegen Mordes an einem Kollegen zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, aus dem Gefängnis ausgebrochen. Die Polizei fahndet derzeit nach ihm. Dies berichtete Associated Press.

Nach Angaben des Justizvollzugsministeriums von Tennessee wurde das Verschwinden des Häftlings am 26. Oktober gegen 23:30 Uhr bemerkt. Er verbüßte seine Strafe im Northwest Correctional Complex in Tiptonville.

Überwachungskameras zeigten, wie Morley das Gelände in Gefängniskleidung verließ. Wie er jedoch den gesicherten Bereich überwinden konnte, ist bisher unklar. Für Hinweise, die zu seiner Ergreifung führen, wurde eine Belohnung von bis zu 2.500 Dollar ausgesetzt.

Morley wurde 2022 wegen des Mordes an seinem Kollegen Cody Birchfield zu lebenslanger Haft verurteilt. Nachdem Birchfield mehrere Wochen lang vermisst worden war, wurde seine Leiche in einer Kiste unter Morleys Haus im Carter County gefunden.

Neben dem Mord wurde er auch wegen Hausfriedensbruchs, Beweismittelmanipulation und Sachbeschädigung verurteilt. Im Jahr 2022 war Morley bereits vor der Polizei geflohen und wurde schließlich in North Carolina gefasst.

Die Publikation merkt an, dass es in diesem Gefängnis bereits früher zu Gewalt gegen Häftlinge und Personal gekommen ist. Eine Untersuchung im Jahr 2023 ergab zudem einen massiven Personalmangel bei den Wärtern in den Gefängnissen von Tennessee. In jenem Geschäftsjahr waren 61 Prozent der Stellen für Wachpersonal in dieser Einrichtung unbesetzt.