Neue US-Firma zur Förderung seltener Metalle in Kasachstan registriert

·16·Welt
Neue US-Firma zur Förderung seltener Metalle in Kasachstan registriert

In einer Zeit wachsenden globalen Interesses an den strategischen Rohstoffreserven Zentralasiens bauen US-Unternehmen ihre Präsenz im kasachischen Bergbau- und Geologiesektor aktiv aus. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur „Fergana“ in Kasachstan wurde ein weiteres großes privates US-Unternehmen offiziell registriert, das auf die Exploration und Verarbeitung von Seltenen Erden und kritischen Mineralien spezialisiert ist.

Dieser Schritt ist ein weiterer wichtiger praktischer Meilenstein zur Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen Washington und Astana im Bereich strategischer Rohstoffe.

Registrierung im AIFC: Alleiniger Anteilseigner mit Sitz in New York

Die Details dieser auf internationaler Finanzebene formalisierten Vereinbarung lauten wie folgt:

  • Registrierungsort und Datum: Das neue Privatunternehmen wurde am 16. Oktober offiziell im Astana International Financial Centre (AIFC) gegründet;

  • Name des Unternehmens: Das Unternehmen Kendala Critical Minerals Ltd. wird unter diesem Namen tätig sein;

  • Hauptgründer: Alleiniger Anteilseigner des neuen Unternehmens ist die amerikanische Gesellschaft mit Hauptsitz in New York, KazAmerican Critical Minerals, Inc. geworden;

  • Anfängliches Stammkapital: Den Dokumenten zufolge wurde das anfängliche Stammkapital des Unternehmens symbolisch auf 1.000 US-Dollar festgesetzt.

Welche Bereiche werden abgedeckt?

Die in den AIFC-Dokumenten aufgeführten Ziele und Tätigkeitsbereiche sind umfassend:

  • Geologische Exploration und Förderung: Geologische Suche und Gewinnung seltener und kritischer Ressourcen auf dem Territorium Kasachstans;

  • Tiefe Verarbeitung: Industrielle Tiefenverarbeitung strategischer Metalle und Seltenerdelemente, statt sie nur als Rohstoffe zu belassen;

  • Großhandel und Export: Aufbau des Großhandels mit verarbeiteten kritischen Mineralien und deren Lieferung an internationale Märkte.

Warum sind Seltene Erden so wertvoll?

Im heutigen globalen Technologiewettlauf gelten Seltenerdelemente als absolut strategische Rohstoffe:

  • Hochtechnologie-Kette: Ohne Lithium, Titan, Uran, Kobalt und andere seltene Metalle ist die Herstellung von Mikrochips, Batterien für Elektroautos, Smartphones und Produkten der Verteidigungsindustrie unmöglich;

  • Verringerung der Abhängigkeit von China: Die USA und westliche Staaten streben danach, direkte Verbindungen zu den Reserven Zentralasiens, insbesondere Kasachstans, zu stärken, um das chinesische Monopol in diesem Bereich zu verringern.

Kendala Critical Minerals Ltd.KazAmerican Critical MineralsInc.KasachstanKritische MineralienUSA
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Der Wendepunkt: Kasachstan und Südkorea vollziehen den Übergang vom Rohstoffexport zur industriellen FertigungDer Wendepunkt: Kasachstan und Südkorea vollziehen den Übergang vom Rohstoffexport zur industriellen Fertigung22 September 08:53Jahrhundertfund in Deutschland: 934 Silbermünzen aus der Ära Hadrians entdecktJahrhundertfund in Deutschland: 934 Silbermünzen aus der Ära Hadrians entdeckt25 September 10:30Ranking der weltweit führenden Goldproduzenten veröffentlichtRanking der weltweit führenden Goldproduzenten veröffentlicht22 Mai 08:59Naftogaz legt Folgen von Raketen- und Drohnenangriffen offenNaftogaz legt Folgen von Raketen- und Drohnenangriffen offen17 August 13:284 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind21 September 14:45Neue Verfassung in Kasachstan in Kraft getreten: Machtsystem im WandelNeue Verfassung in Kasachstan in Kraft getreten: Machtsystem im Wandel1 Juli 00:42
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Rätselhafte Struktur mit Kammern und Tunnel entdeckt
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Rätselhafte Struktur mit Kammern und Tunnel entdeckt