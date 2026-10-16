Neue US-Firma zur Förderung seltener Metalle in Kasachstan registriert

In einer Zeit wachsenden globalen Interesses an den strategischen Rohstoffreserven Zentralasiens bauen US-Unternehmen ihre Präsenz im kasachischen Bergbau- und Geologiesektor aktiv aus. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur „Fergana“ in Kasachstan wurde ein weiteres großes privates US-Unternehmen offiziell registriert, das auf die Exploration und Verarbeitung von Seltenen Erden und kritischen Mineralien spezialisiert ist.

Dieser Schritt ist ein weiterer wichtiger praktischer Meilenstein zur Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen Washington und Astana im Bereich strategischer Rohstoffe.

Registrierung im AIFC: Alleiniger Anteilseigner mit Sitz in New York

Die Details dieser auf internationaler Finanzebene formalisierten Vereinbarung lauten wie folgt:

Registrierungsort und Datum: Das neue Privatunternehmen wurde am 16. Oktober offiziell im Astana International Financial Centre (AIFC) gegründet;

Name des Unternehmens: Das Unternehmen Kendala Critical Minerals Ltd. wird unter diesem Namen tätig sein;

Hauptgründer: Alleiniger Anteilseigner des neuen Unternehmens ist die amerikanische Gesellschaft mit Hauptsitz in New York, KazAmerican Critical Minerals, Inc. geworden;

Anfängliches Stammkapital: Den Dokumenten zufolge wurde das anfängliche Stammkapital des Unternehmens symbolisch auf 1.000 US-Dollar festgesetzt.

Welche Bereiche werden abgedeckt?

Die in den AIFC-Dokumenten aufgeführten Ziele und Tätigkeitsbereiche sind umfassend:

Geologische Exploration und Förderung: Geologische Suche und Gewinnung seltener und kritischer Ressourcen auf dem Territorium Kasachstans;

Tiefe Verarbeitung: Industrielle Tiefenverarbeitung strategischer Metalle und Seltenerdelemente, statt sie nur als Rohstoffe zu belassen;

Großhandel und Export: Aufbau des Großhandels mit verarbeiteten kritischen Mineralien und deren Lieferung an internationale Märkte.

Warum sind Seltene Erden so wertvoll?

Im heutigen globalen Technologiewettlauf gelten Seltenerdelemente als absolut strategische Rohstoffe: