Deutlich mehr Silber in der Sonne entdeckt als erwartet

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Deutlich mehr Silber in der Sonne entdeckt als erwartet

Eine Gruppe europäischer und indischer Astrophysiker hat bei der Untersuchung der inneren Struktur der Sonne eine unerwartete Entdeckung gemacht. Neue Forschungsergebnisse zeigen, dass der Silbergehalt in unserem Stern etwa 55 Prozent höher ist als bisher angenommen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Diese wissenschaftliche Schlussfolgerung wurde mithilfe eines neuen dreidimensionalen (3D) Modells erstellt, das die innere Struktur der Sonne widerspiegelt. Laut der Publikation ixbt.com wird erwartet, dass diese Entdeckung eines der langjährigen Rätsel der Astronomie lösen wird. Das Problem bestand darin, dass Wissenschaftler lange Zeit die Unterschiede zwischen der Zusammensetzung der Sonne und antiken Meteoriten nicht erklären konnten.

Die Lösung des wissenschaftlichen Widerspruchs

Vor etwa 4,6 Milliarden Jahren entstanden die Sonne und die Planeten des Sonnensystems, einschließlich der ältesten Meteoriten, aus einer einzigen Gas- und Staubwolke. Theoretisch hätte ihre chemische Zusammensetzung identisch sein müssen. Frühere Messungen zeigten jedoch, dass die Silberkonzentration in der Sonne deutlich niedriger war als in primitiven Meteoriten – den Chondriten.

Das neu entwickelte Modell berücksichtigt komplexe Prozesse wie die Bewegung von Materie zwischen den Sonnenschichten und die Wechselwirkung von Atomen mit Strahlung. Dies ermöglichte es den Forschern, das Sonnenspektrum genauer zu analysieren. Als Ergebnis wurde bewiesen, dass die Silbermenge in der Sonne tatsächlich fast identisch mit den Werten in Meteoriten ist.

Eine neue Stufe bei der Erforschung der Geheimnisse des Universums

Wissenschaftler betonen, dass diese Entdeckung von großer Bedeutung für das Verständnis der Entstehung schwerer Elemente ist, nicht nur in unserem Stern, sondern im gesamten Universum. Wie sich Metalle wie Silber im Kosmos ansammeln und die Sternentwicklung beeinflussen, wird nun auf Basis neuer Ansätze untersucht.

Die Forscher planen, diese Methodik in Zukunft auch auf andere Sterne anzuwenden. Dies könnte unser Verständnis über den Ursprung chemischer Elemente im Universum und deren Verteilung in Galaxien grundlegend verändern. Für Amateurastronomen und Wissenschaftsbegeisterte dient diese Information dazu, das Wissen über die Entstehungsgeschichte des Universums zu bereichern.

SonneAstronomieWissenschaftSilberUniversum
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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