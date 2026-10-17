Chinesischer Mann lebte acht Jahre lang mit einem Metallstab im Hals

·6·Welt
Chinesischer Mann lebte acht Jahre lang mit einem Metallstab im Hals

Ein 46-jähriger Mann aus der chinesischen Stadt Dalian lebte acht Jahre lang mit einem 12 Zentimeter langen Metallstab, der in seinem Hals steckte. Nachdem er kürzlich aufgrund starker Schmerzen einen Arzt aufgesucht hatte, wurde er endlich von dem Fremdkörper befreit. Dies teilte das Zentralkrankenhaus der Stadt Dalian mit.

Der Patient namens Wang klagte über starke Halsschmerzen und das Gefühl, einen Fremdkörper im Hals zu haben. Bei einer Röntgenuntersuchung stellten die Ärzte fest, dass sich ein 12 Zentimeter langer Metallgegenstand in seinem Hals befand. Der Mann gab an, den Metallstab vor acht Jahren beim Essen versehentlich verschluckt zu haben.

Nach dem Vorfall verspürte er ein Engegefühl im Hals und gelegentliche Schmerzen, doch seine Atmung war nicht beeinträchtigt. Die Ärzte versuchten zunächst, die Beschwerden zu lindern. Da jedoch ein chirurgischer Eingriff am Hals erforderlich gewesen wäre und Risiken bestanden, lehnte Wang die Operation damals ab.

In den folgenden acht Jahren gewöhnte er sich an die gelegentlichen leichten Schmerzen. Doch vor Kurzem begannen die Schmerzen, besonders morgens, stark zuzunehmen. Als selbst Schmerzmittel nicht mehr halfen, suchte er notfallmäßig ein Krankenhaus auf.

Ärzte entfernten den Metallstab ohne operativen Schnitt am Hals

Die Untersuchung ergab keine offensichtlichen Verletzungen, Blutungen oder Eiterungen um den Fremdkörper herum. Der Metallstab hätte jedoch das Halstiefengewebe verletzen sowie nahegelegene Blutgefäße und Schleimhäute schädigen können.

Das medizinische Team unter der Leitung von Dr. Huang Weiping entschied sich gegen einen Schnitt am Hals und wählte stattdessen ein minimalinvasives Verfahren durch den Mund. Infolgedessen konnte der 12 Zentimeter lange Edelstahlstab im Ganzen entfernt werden.

Nach einer mehrtägigen Beobachtung ließen die Schmerzen und das Unbehagen im Hals des Patienten schnell nach, und auch die Stauungen in der Schleimhaut gingen allmählich zurück.

Ärzte warnten die Bevölkerung

Das Krankenhaus veröffentlichte diesen Fall als warnendes Beispiel für die Öffentlichkeit. Experten betonten, dass bei versehentlichem Verschlucken oder Eindringen von Fremdkörpern in den Körper sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden muss.

Das lange Verbleiben eines solchen Gegenstandes im Körper kann das umliegende Gewebe schädigen und zu gefährlichen Komplikationen führen. Wangs Fall zeigt, dass die Vernachlässigung eines zunächst harmlos erscheinenden Problems schwerwiegende Folgen haben kann.

DalianWangHuang WeipingMetallstabMedizin
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

In Gold „begrabene“ Braut ebenfalls festgenommenIn Gold „begrabene“ Braut ebenfalls festgenommen10 September 17:14Chinesische Frau schläft seit 6 Jahren mit offenen Augen nach LidstraffungChinesische Frau schläft seit 6 Jahren mit offenen Augen nach Lidstraffung5 Juni 21:43Hund, den sie seit Jahren kannte, greift 20-jährige Frau anHund, den sie seit Jahren kannte, greift 20-jährige Frau an29 August 15:22Unerwarteter Angriff: Krake klammert sich an das Gesicht eines FischersUnerwarteter Angriff: Krake klammert sich an das Gesicht eines Fischers27 September 15:04Fünfjährige Bloggerin, die gegen seltene Krankheit kämpfte, verstorbenFünfjährige Bloggerin, die gegen seltene Krankheit kämpfte, verstorben2 Oktober 09:20107-jährige Bloggerin enthüllt das einfache Geheimnis ihres langen Lebens107-jährige Bloggerin enthüllt das einfache Geheimnis ihres langen Lebens2 Oktober 02:29
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Rätselhafte Struktur mit Kammern und Tunnel entdeckt
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Rätselhafte Struktur mit Kammern und Tunnel entdeckt