Chinesischer Mann lebte acht Jahre lang mit einem Metallstab im Hals

Ein 46-jähriger Mann aus der chinesischen Stadt Dalian lebte acht Jahre lang mit einem 12 Zentimeter langen Metallstab, der in seinem Hals steckte. Nachdem er kürzlich aufgrund starker Schmerzen einen Arzt aufgesucht hatte, wurde er endlich von dem Fremdkörper befreit. Dies teilte das Zentralkrankenhaus der Stadt Dalian mit.

Der Patient namens Wang klagte über starke Halsschmerzen und das Gefühl, einen Fremdkörper im Hals zu haben. Bei einer Röntgenuntersuchung stellten die Ärzte fest, dass sich ein 12 Zentimeter langer Metallgegenstand in seinem Hals befand. Der Mann gab an, den Metallstab vor acht Jahren beim Essen versehentlich verschluckt zu haben.

Nach dem Vorfall verspürte er ein Engegefühl im Hals und gelegentliche Schmerzen, doch seine Atmung war nicht beeinträchtigt. Die Ärzte versuchten zunächst, die Beschwerden zu lindern. Da jedoch ein chirurgischer Eingriff am Hals erforderlich gewesen wäre und Risiken bestanden, lehnte Wang die Operation damals ab.

In den folgenden acht Jahren gewöhnte er sich an die gelegentlichen leichten Schmerzen. Doch vor Kurzem begannen die Schmerzen, besonders morgens, stark zuzunehmen. Als selbst Schmerzmittel nicht mehr halfen, suchte er notfallmäßig ein Krankenhaus auf.

Ärzte entfernten den Metallstab ohne operativen Schnitt am Hals

Die Untersuchung ergab keine offensichtlichen Verletzungen, Blutungen oder Eiterungen um den Fremdkörper herum. Der Metallstab hätte jedoch das Halstiefengewebe verletzen sowie nahegelegene Blutgefäße und Schleimhäute schädigen können.

Das medizinische Team unter der Leitung von Dr. Huang Weiping entschied sich gegen einen Schnitt am Hals und wählte stattdessen ein minimalinvasives Verfahren durch den Mund. Infolgedessen konnte der 12 Zentimeter lange Edelstahlstab im Ganzen entfernt werden.

Nach einer mehrtägigen Beobachtung ließen die Schmerzen und das Unbehagen im Hals des Patienten schnell nach, und auch die Stauungen in der Schleimhaut gingen allmählich zurück.

Ärzte warnten die Bevölkerung

Das Krankenhaus veröffentlichte diesen Fall als warnendes Beispiel für die Öffentlichkeit. Experten betonten, dass bei versehentlichem Verschlucken oder Eindringen von Fremdkörpern in den Körper sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden muss.

Das lange Verbleiben eines solchen Gegenstandes im Körper kann das umliegende Gewebe schädigen und zu gefährlichen Komplikationen führen. Wangs Fall zeigt, dass die Vernachlässigung eines zunächst harmlos erscheinenden Problems schwerwiegende Folgen haben kann.