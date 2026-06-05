Chinesische Frau schläft seit 6 Jahren mit offenen Augen nach Lidstraffung

Eine in China lebende Frau mit dem Nachnamen Wang lebt seit mehreren Jahren mit schweren Komplikationen nach einer missglückten plastischen Operation. Ihren Worten zufolge führte die Lidoperation zu schwerwiegenden Folgen und resultierte in einer Behinderung.

Laut der South China Morning Post traten die Komplikationen unmittelbar nach der Behandlung auf: Es wurden starke Schmerzen, ein Auswärtsdrehen der Augenlider und Flüssigkeitsansammlungen um die Augen herum beobachtet. Die Frau wurde schnell ins Krankenhaus gebracht. Untersuchungen ergaben, dass die Tränendrüsen während der Operation beschädigt wurden und der Eingriff fehlerhaft durchgeführt wurde.

Eine 2022 durchgeführte Begutachtung stufte Wangs Zustand als Behinderung 9. Grades ein. Später stellte sich heraus, dass die Person, die die Operation durchführte, keine medizinische Lizenz besaß und die Klinik illegal tätig war.

Die Frau reichte Klage gegen die Klinik und den Arzt ein, doch die Parteien einigten sich später außergerichtlich. Demnach erhielt Wang eine Entschädigung von etwa 125.000 US-Dollar und verpflichtete sich zur Erfüllung bestimmter Bedingungen. Der Streit eskalierte später erneut, wodurch der Fall wieder vor Gericht landete. Das Gericht verpflichtete die Frau zur Rückzahlung von 59.000 US-Dollar. Mit der Entscheidung unzufrieden, legte sie Beschwerde ein, die jedoch abgelehnt wurde.