Chinesisches Ehepaar konvertiert zum Islam, beeindruckt von der Gastfreundschaft türkischer Muslime

Später reiste das Paar in die Türkei und lernte im Park des historischen Viertels Kaleiçi in Antalya das Rentnerehepaar Aysel und Abdurrahman Akgüç kennen. Während eines Gesprächs lud die türkische Familie sie zu sich nach Hause ein. Dort hatten die Gäste die Gelegenheit, die türkische Kultur und nationale Gerichte kennenzulernen.

Das Ehepaar Moyuan Song und Luosi Xu aus der chinesischen Hauptstadt Peking gab vor etwa zwei Jahren seine Jobs auf, um die Welt zu bereisen. Die erste Station des seit acht Jahren verheirateten Paares war Indonesien. Dort waren sie von der Aufrichtigkeit und Gastfreundschaft der Muslime so beeindruckt, dass sie begannen, sich für den Islam zu interessieren.

Aysel Akgüç schenkte der Chinesin, die Interesse am Islam bekundet hatte, einen Koran. Sie betonte, dass dieses Geschenk nicht dazu gedacht war, das Paar zum Übertritt zu bewegen, sondern damit sie das heilige Buch kennenlernen konnten. Auch nach ihrer Abreise aus der Türkei hielten die Chinesen den Kontakt zur türkischen Familie aufrecht und studierten den Islam weiter auf eigene Faust.

Schließlich beschloss das Paar, zum Islam zu konvertieren, und kehrte nach Antalya zurück, um diesen Schritt genau dort zu vollziehen. Sie nahmen den Islam bei einer Zeremonie in der Moschee der Akdeniz-Universität an. Nach der Zeremonie erhielten sie die Namen Muhammad Murat und Leyla Betül. Zudem vollzog der Imam der Moschee die religiöse Trauung des Paares.

Moyuan Song erklärte, dass ihr Interesse am Islam durch die Güte und Aufrichtigkeit geweckt wurde, die sie bei Muslimen in verschiedenen Ländern erlebt hatten. Er betonte, dass niemand Druck auf sie ausgeübt oder sie zu dieser Entscheidung gedrängt habe; vielmehr sei ihr Interesse durch die Beobachtung des Verhaltens der Muslime entstanden.

Abdurrahman Akgüç berichtete, dass Moyuan Song eines Tages den Wunsch äußerte, ihn in die Moschee zu begleiten. Als er dort betete, war der chinesische Mann tief bewegt und verrichtete das Gebet unter Tränen.

Song erzählte zudem, dass er nach seinem Übertritt zum Islam inneren Frieden gefunden habe. Er betonte, dass es ihnen spirituelle Kraft gebe, ruhig zu bleiben und zu beten, wenn sie auf Schwierigkeiten stießen.

Die türkische Familie pflegt weiterhin den Kontakt zu dem chinesischen Paar. Die Akgüçs erklärten, sie sähen sie wie ihre eigenen Kinder an und planten, im Mai nächsten Jahres nach China zu reisen, um Muhammad Murat und Leyla Betül zu besuchen.