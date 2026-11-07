Ägypten baut eine Stadt mit 22 Kilometern Wasserwegen

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Ägypten baut eine Stadt mit 22 Kilometern Wasserwegen

An der ägyptischen Mittelmeerküste, in der Nähe der Stadt Marsa Matruh, ist der Bau einer neuen Stadt namens „Alam al-Roum“ geplant. Im Rahmen des Projekts, das eine Fläche von 20,6 Quadratkilometern umfasst, werden 22 Kilometer Wasserwege, moderne Wohngebiete und Tourismuskomplexe errichtet. Dies berichtete „Naked Science“.

Dem Entwurf zufolge werden in der Stadt Lagunen und Wasserwege angelegt, die mit dem Meer verbunden sind. Sie verlaufen zwischen Wohn- und öffentlichen Gebäuden und dienen nicht nur der Ästhetik, sondern auch dazu, bei starkem Regen Wasser aufzufangen und abzuleiten.

Bei der Planung der Stadt wurden das Klima und die natürlichen Gegebenheiten der ägyptischen Nordküste berücksichtigt. Die Gebäude werden so konzipiert, dass sie die kühle Meeresbrise und das Sonnenlicht effizient nutzen. Zudem wurde der mögliche Anstieg des Meeresspiegels in Betracht gezogen, weshalb geplant ist, das Stadtgebiet höher über dem Meeresspiegel anzulegen.

Zum Schutz der Küste werden auch natürliche Methoden eingesetzt. Entlang der Küste werden Pflanzen angesiedelt und Feuchtgebiete zur Sammlung und Reinigung von Regenwasser geschaffen. Darüber hinaus werden Sanddünen befestigt und natürliche Ökosysteme wiederhergestellt.

Das im Auftrag der Firma „Qatari Diar“ entwickelte Projekt sieht den Bau von Stränden, Wohnanlagen an den Lagunen, Hotels, Erholungszentren, Golfplätzen, Bildungseinrichtungen und einem Geschäftszentrum vor.

Die Hauptstraße der Stadt ist ein breiter Boulevard, der den internationalen Yachthafen an der Mittelmeerküste mit dem Verkehrsknotenpunkt im Stadtinneren verbindet. Zudem werden im Küstenbereich ein Veranstaltungsort für kulturelle Events, ein Amphitheater, ein Yachtclub, eine Moschee und Märkte errichtet. Die Projektentwickler verfolgen das Ziel, die Stadt zu einem ganzjährigen Kultur- und Tourismuszentrum zu machen.

Die erste Bauphase soll voraussichtlich im Jahr 2030 beginnen. Zunächst werden vier Quadratkilometer erschlossen, wobei Strände, mit dem offenen Meer verbundene Lagunen und ein Yachthafen im Stadtzentrum entstehen.

Zur Information: Ägypten legt in den letzten Jahren besonderen Wert auf den Bau neuer Städte. Unter anderem wurde mit dem Bau einer neuen Verwaltungshauptstadt östlich von Kairo begonnen. Deren ursprünglicher Entwurf stammte vom Architekturbüro „SOM“ und wurde später von dem internationalen Beratungsunternehmen „Dar al-Handasah Shair & Partners“ weiterentwickelt.

Alam al-RoumMarsa MatruhQatari DiarÄgyptenStadtentwicklung
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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