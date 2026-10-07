Tennisball trifft fliegende Möwe – der Zustand des Vogels überrascht (Video)

Während eines Tennisspiels in Australien kam es zu einem unerwarteten Vorfall. Ein vom Spieler geschlagener Tennisball traf eine über den Platz fliegende Möwe, woraufhin der Vogel auf das Spielfeld stürzte.

Das Video des Vorfalls zeigt, wie der Vogel nach dem Treffer auf den Platz fällt und kurz darauf andere Möwen zu ihm herüberkommen.

Ein später veröffentlichtes Video zeigt jedoch, wie die Möwe wieder aufsteht und über den Platz läuft. Laut dem Account, der das Video verbreitete, hat sich der Vogel nach dem Aufprall wieder erholt.

Dieser Vorfall verbreitete sich in den sozialen Medien und löste zahlreiche Reaktionen bei den Nutzern aus.