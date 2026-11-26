Der in Afrika beheimatete Weißschopf-Brillenwürger (Prionops plumatus) hebt sich durch sein außergewöhnliches Aussehen von anderen Vögeln ab. Besonders die gelben und orangefarbenen, blütenblattartigen Hautstrukturen um seine Augen erwecken den Eindruck, als hätte er Sonnenblumenaugen.

Diese auffälligen Verzierungen des Vogels sind weder Blüten noch Federn, sondern eine natürliche Hautstruktur. Sein schwarz-weißes Gefieder und die strahlend weiße Haube auf seinem Kopf unterstreichen sein einzigartiges Erscheinungsbild zusätzlich.

Weißschopf-Brillenwürger bewegen sich meist in kleinen Gruppen. Man findet sie in den afrikanischen Savannen, offenen Wäldern und Buschlandschaften. Diese Vögel, die sich hauptsächlich von Insekten und anderen kleinen wirbellosen Tieren ernähren, zeichnen sich zudem durch ihre flinken Bewegungen in den Bäumen aus.

Das wichtigste Merkmal dieser Art sind die leuchtend gelben Hautringe um die Augen und die weiße Haube auf dem Kopf. Genau diese ungewöhnliche Farbkombination macht ihn zu einem einzigartigen Vertreter der Vogelwelt.