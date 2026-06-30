Die rasante Entwicklung der künstlichen Intelligenz (AI) weltweit sorgt für ernsthafte Besorgnis auf dem Arbeitsmarkt. Während viele Experten massenhafte Arbeitslosigkeit durch AI befürchten, könnte ein neuer Bericht von Ramp und Revelio Labs die Sichtweise auf dieses Thema ändern. Den Forschungsergebnissen zufolge steigt die Mitarbeiterzahl in Unternehmen, die stark in AI investieren, anstatt zu sinken. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Den Daten zufolge werden fast 90.000 bis Mai 2026 angekündigte Stellenstreichungen direkt mit der Einführung von AI in Verbindung gebracht. Einige Prognosen deuten darauf hin, dass in den nächsten fünf Jahren 15 % der Arbeitsplätze in den USA von AI übernommen werden. Experten von Ramp und Revelio Labs, die fast 22.000 Unternehmen analysierten, betonen jedoch, dass die Situation nicht immer negativ ist.

Wachstum von Investitionen und Mitarbeiterzahl

In der Studie wurden Unternehmen untersucht, die als "High-Intensity-User" bezeichnet werden — Firmen, die durchschnittlich 30 Dollar pro Monat und Mitarbeiter für AI-Technologien ausgeben. Es stellte sich heraus, dass die Mitarbeiterzahl in diesen Unternehmen im Durchschnitt um 10,2 % gestiegen ist. Dieses Wachstum wurde nicht nur im Engineering, sondern auch in Bereichen wie Vertrieb, Verwaltung, Kundenservice, Finanzen und Marketing beobachtet.

Insbesondere in den Bereichen Informationstechnologie, Software und Medien halten der Personalmangel und die Schaffung neuer Arbeitsplätze in hohem Tempo an. Dies deutet darauf hin, dass AI-Technologien eher der Expansion von Unternehmen dienen, als Arbeitsplätze zu vernichten. Dieser Prozess ist auch für den aufstrebenden IT-Sektor in Usbekistan relevant, wo technologische Investitionen neue Möglichkeiten eröffnen könnten.

Chancen für Junior-Spezialisten

Ein weiterer Aspekt, der viele beunruhigt, ist die Zukunft von Einsteiger-Positionen (Entry-Level). Laut Daten von Goldman Sachs gingen im letzten Jahr aufgrund von AI durchschnittlich 16.000 Arbeitsplätze pro Monat verloren, wobei die Gen Z am stärksten betroffen war. In technologisch fortschrittlichen Unternehmen stieg die Zahl der Einsteiger hingegen um 12 %.

Nach Ansicht der Berichtsersteller ist AI nicht nur ein Werkzeug zum Ersatz von Arbeit, sondern wird zu einem Treiber für die Geschäftsexpansion. Die durch AI ermöglichte Kostensenkung und Beschleunigung von Prozessen wie Coding, Debugging und der Arbeit mit technischen Dokumentationen steigert die Gesamteffizienz des Unternehmens. Dies schafft wiederum einen Bedarf an neuen Mitarbeitern in allen Abteilungen.

Es ist anzumerken, dass positive Indikatoren hauptsächlich in Unternehmen zu beobachten sind, die stabil und systematisch in AI-Technologien investieren. In Firmen, die lediglich Abonnements kauften und experimentierten, ohne eine langfristige Strategie zu verfolgen, wurde kein Mitarbeiterwachstum festgestellt. Somit wird der Erfolg auf dem zukünftigen Arbeitsmarkt nicht nur vom Wissen über die Technologie, sondern von deren kluger Nutzung abhängen.