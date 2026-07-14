Wie Künstliche Intelligenz den Arbeitsmarkt beeinflusst: Ökonomen sind besorgt

Führende Weltökonomen, darunter 16 Nobelpreisträger sowie Chefökonomen von Tech-Giganten wie OpenAI und Anthropic, haben offiziell eingeräumt, dass die moderne Wirtschaft nicht über ausreichende Daten verfügt, um die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz (KI) auf den Arbeitsmarkt zu bewerten. In einer von Experten veröffentlichten Erklärung mit dem Titel "We Must Act Now" wird betont, dass der technologische Fortschritt die Geschwindigkeit, mit der seine Folgen untersucht werden, bei weitem überholt hat. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Laut Anton Korinek, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der University of Virginia, versucht die Wirtschaftswissenschaft derzeit, große technologische Veränderungen ohne die notwendigen Instrumente zu analysieren. "Wir bewegen uns in einem dichten Nebel, und es ist extrem schwierig vorherzusagen, was als Nächstes passiert", betonte er. Diese Situation ist nicht nur für globale Märkte relevant, sondern auch für Länder, die sich im Übergang zur digitalen Wirtschaft befinden, wie etwa Usbekistan, da unerwartete Veränderungen das Beschäftigungsniveau drastisch beeinflussen könnten.

Unsicherheiten bei den Analysemethoden

Derzeit gibt es kein einheitliches und präzises System, um zu messen, wie anfällig Berufe für den Einfluss von KI sind. Laut Torsten Slok, Chefökonom bei Apollo Global Management, gibt es mindestens fünf verschiedene Methoden zur Bewertung dieses Indikators, deren Ergebnisse fundamental voneinander abweichen. Während einige Analysen tatsächliche Benutzeranfragen an Systeme wie Claude oder Microsoft Copilot untersuchen, bewerten andere das theoretische Automatisierungspotenzial von Berufen mithilfe von Experten.

Diese Unterschiede zeigen sich besonders deutlich in Bereichen mit hohem Automatisierungsrisiko – bei Callcenter-Mitarbeitern, Fachkräften für Steuerdokumente und Textern. Ökonomen sind der Meinung, dass in bestehenden Bewertungen die technischen Fähigkeiten der KI oft mit dem tatsächlichen Nutzungsgrad durch die Arbeitnehmer vermischt werden. Theoretische Modelle berücksichtigen weder die Implementierungskosten der Technologie noch die Bereitschaft der Unternehmen, diese zu übernehmen.

Erste Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt

Daron Acemoglu, Professor am Massachusetts Institute of Technology, hatte zuvor optimistische Prognosen über einen drastischen Produktivitätsanstieg durch KI kritisiert. Er betont jedoch nun die hohe Wahrscheinlichkeit kurzfristiger Erschütterungen auf dem Arbeitsmarkt und unterstützt die Notwendigkeit, die KI-Entwicklung in eine Richtung zu lenken, die für die Gesellschaft und die Arbeitnehmer vorteilhaft ist.

Um genauere Daten zu erhalten, überwacht das vom Stanford-Ökonomen Erik Brynjolfsson entwickelte Canaries Dashboard-System 4,6 Millionen Arbeitnehmer in über 730 Berufen in Echtzeit. Die ersten Ergebnisse des Projekts sind besorgniserregend:

In Sektoren mit hohem KI-Einfluss sinkt die Beschäftigung bei jungen Menschen im Alter von 22 bis 25 Jahren um mehr als 4 % pro Jahr.

Obwohl der allgemeine Arbeitsmarkt derzeit stabil erscheint, steigen die Eintrittsbarrieren für junge Fachkräfte.

Die tatsächlichen Auswirkungen der Technologie können nur durch systematisches Monitoring ermittelt werden.

Laut Experten werden die negativen Folgen der KI erst dann sichtbar, wenn die Veränderungen unumkehrbar sind, sofern jetzt keine Überwachungssysteme geschaffen werden. Dies erfordert von Regierungen und Wirtschaftsorganisationen weltweit, neben dem technologischen Fortschritt mehr Ressourcen für die Untersuchung seiner sozioökonomischen Auswirkungen bereitzustellen.