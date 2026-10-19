Unerwartete Szenarien der israelischen Wahlen am 27. Oktober

US-Präsident Donald Trump hat kurz vor den für den 27. Oktober angesetzten Wahlen zum israelischen Parlament, der Knesset, seine „volle und bedingungslose“ Unterstützung für Premierminister Benjamin Netanjahu bekundet.

DW berichtet, dass das Weiße Haus diese Entscheidung am 18. Oktober auf seiner Truth Social-Seite mit den gemeinsamen strategischen Interessen Washingtons und Tel Avivs gegenüber dem Iran begründete. Diese Unterstützung kommt jedoch zu einem schwierigen Zeitpunkt, da Netanjahus Likud-Partei in Umfragen hinter die Opposition zurückfällt.

„Wenn ein anderer Führer kommt, sind wir allein gegen den Iran“: Trumps Hauptargument

Der US-Präsident betrachtet den Verbleib Netanjahus an der Macht als Hauptgarant für die regionale Sicherheit:

Iranische Bedrohung und ein einziges Bündnis: Trump betonte, dass Washington gezwungen wäre, Teheran allein gegenüberzutreten, sollte ein anderer Führer in Israel an die Macht kommen. Er machte deutlich, dass er dies nicht beabsichtige.

Gemeinsame Schläge: Der US-Führer betonte, dass in Zusammenarbeit mit der Regierung Netanjahu kontinuierlich militärische und finanzielle Schläge gegen das iranische Regime geführt werden.

Der Druck lässt nicht nach: Es wurde darauf hingewiesen, dass der gemeinsame Druck und die Sanktionen anhalten werden, solange die Teheraner Behörden ihre Außenpolitik nicht ändern.

Umfrageergebnisse: Gadi Eisenkot führt

Trotz Trumps entschlossener Sympathie ist die Stimmung in Israel nicht zugunsten des amtierenden Premierministers:

„Jashar“-Partei vorn: The Jerusalem Post zufolge könnte die Oppositionspartei „Jashar“ unter der Führung des ehemaligen israelischen Generalstabschefs Gadi Eisenkot bei der Wahl 22 Mandate erhalten.

Likud fällt zurück: Netanjahus Likud-Partei, die stärkste Kraft der derzeitigen Regierung, wird voraussichtlich nur 19 Mandate erhalten und auf den zweiten Platz abrutschen.

Ausgeglichene Kräfte: Unabhängig von den Ergebnissen der einzelnen Parteien bleiben die Gesamtmöglichkeiten der Regierungsbefürworter und der Oppositionsblöcke sehr nah beieinander.

Das Problem der 61 Mandate und die Gefahr einer politischen Krise

Um eine Mehrheit in der 120 Sitze umfassenden Knesset zu bilden und eine neue Regierung zu formen, sind mindestens 61 Stimmen erforderlich. Daher garantiert der Gewinn der meisten Sitze durch eine einzelne Partei keinen absoluten Sieg: