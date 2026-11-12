Opfer der Ähnlichkeit: Iranischer Unternehmer verliert Kunden wegen Netanyahu-Lookalike

Die Macht sozialer Netzwerke und unerwartete Ähnlichkeiten können das tägliche Leben von Menschen heute massiv beeinflussen. Ein lokaler Unternehmer im Iran, der mit Trockenfrüchten und Süßwaren handelt, verliert derzeit seine Kunden, weil er eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu aufweist.

Die Verbreitung des Videos und die Reaktion der Kunden

Ein Video, das den Unternehmer ganz alltäglich in seinem Laden zeigt, verbreitete sich in den sozialen Medien rasant. In der Folge begannen Nutzer und einige lokale Kunden, sein Aussehen mit dem des israelischen Regierungschefs zu vergleichen und reagierten mit Ablehnung.

Infolgedessen weigerten sich einige Kunden, bei ihm einzukaufen, und riefen sogar andere dazu auf, den Laden zu boykottieren.