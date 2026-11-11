Trump und Netanjahu: Spannungsreiches Telefonat wegen Iran-Konflikt

Das Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu am vergangenen Wochenende verlief äußerst angespannt. Wie Ynet und die Financial Times berichten, sind in den Beziehungen zwischen den beiden Staatschefs ernsthafte Differenzen hinsichtlich der künftigen Politik gegenüber dem Iran zutage getreten.

Der Kern der Meinungsverschiedenheiten

Die Ansätze der beiden Seiten zur Bedrohung durch den Iran unterscheiden sich grundlegend:

Netanjahus Position: Der israelische Premierminister drängt den US-Präsidenten dazu, sofort wieder militärische Schläge gegen den Iran aufzunehmen. Netanjahu ist der Ansicht, dass die nukleare und militärische Gefahr aus Teheran nur durch einen Sturz des derzeitigen Regimes vollständig beseitigt werden kann.

Trumps Position: Der US-Präsident neigt eher zu diplomatischen Mitteln und dazu, die Möglichkeiten für Abkommen nicht vollständig zu beenden, anstatt militärische Gewalt anzuwenden. Kurz vor dem Gespräch hatte Trump betont, dass es eine «positive Dynamik» bei den Verhandlungen gebe und die Wahrscheinlichkeit großflächiger amerikanischer Militärschläge sehr gering sei.

Parameter des Gesprächs Details und Informationen Teilnehmer des Gesprächs US-Präsident Donald Trump und der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu Hauptstreitpunkt Iran-Politik, Militärschläge und nukleare Bedrohungen Einschätzung von Insidern «Ungewöhnlich schwieriger und hitziger Meinungsaustausch», «ein Gebrüll aus der Hölle» Offizielle Reaktion Israels Das Büro des Premierministers bezeichnete diese Berichte als «völligen Unsinn» und erklärte, das Gespräch sei in einer sachlichen Atmosphäre verlaufen.

«Die Konfrontation der strategischen Ansätze in der Iran-Frage bleibt nicht ohne Auswirkungen auf die enge Zusammenarbeit zwischen Washington und Tel Aviv.»

Verschiedene Einschätzungen des Gesprächs

Insiderquellen betonen, dass das Gespräch zwischen den beiden Politikern extrem hart und von heftigen Diskussionen geprägt war. Einige Quellen beschrieben das Telefonat sogar als «ein Gebrüll aus der Hölle».

Das offizielle Büro von Benjamin Netanjahu wies diese Informationen jedoch entschieden zurück. Laut offizieller Erklärung seien die Gerüchte über einen Konflikt, die von den Medien verbreitet wurden, «völliger Unsinn»; tatsächlich seien die Verhandlungen in einem geschäftsmäßigen und konstruktiven Geist geführt worden. Dennoch betonen Experten, dass zwischen der US-amerikanischen und der israelischen Führung weiterhin Meinungsverschiedenheiten über die Sicherheitsarchitektur im Nahen Osten bestehen.

Glauben Sie, dass die Regierung von Donald Trump in der Iran-Frage den diplomatischen Weg wählen wird oder auf die Forderungen Israels nach Militärschlägen eingeht? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!