Busfahrer in der Türkei bringt bewusstlosen Fahrgast ins Krankenhaus (Video)

In der türkischen Stadt Elazığ änderte ein Busfahrer seine Route, um einem Fahrgast zu helfen, der plötzlich das Bewusstsein verlor und zu Boden fiel. Dies berichtete Kanal23.

Es wurde bekannt, dass einer der Fahrgäste während der Fahrt im Stadtzentrum plötzlich gesundheitliche Probleme bekam und zusammenbrach. Andere Fahrgäste, die die Situation bemerkten, informierten den Fahrer Emrah Zaman.

Nachdem der Fahrer die Erlaubnis der Verkehrsbetriebe erhalten hatte, wich er von der geplanten Route ab und fuhr den Bus direkt zum Fethi Sekin Stadtkrankenhaus. Unterwegs signalisierte er anderen Verkehrsteilnehmern, ihm Platz zu machen.

Als der Bus am Krankenhaus ankam, übernahmen die medizinischen Fachkräfte den Fahrgast auf einer Trage und brachten ihn in die Klinik. Er wurde zur weiteren Behandlung stationär aufgenommen.

Der Vorfall wurde von der Überwachungskamera des Busses aufgezeichnet. Über den weiteren Gesundheitszustand des Fahrgastes liegen derzeit keine zusätzlichen Informationen vor.