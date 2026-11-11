Passagierbus verursacht Massenkarambolage mit 32 Fahrzeugen an einer Ampel in Südkorea

Der Vorfall ereignete sich am Morgen des 11. November. Der Bus, der von einem über 60-jährigen Fahrer gesteuert wurde, fuhr auf Fahrzeuge auf, die an einer Ampel bei Grün warteten. Durch die Kollision wurden vier Busse, ein Lastwagen und 27 Pkw beschädigt.

Im Bezirk Bundang der südkoreanischen Stadt Seongnam hat ein Passagierbus einen schweren Verkehrsunfall verursacht, bei dem er mit 32 Fahrzeugen kollidierte. Infolgedessen wurden 57 Personen verletzt. Neun von ihnen erlitten schwere, 48 leichte Verletzungen. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.

Berichten zufolge prallte der Bus auf einer Strecke von 100 bis 150 Metern nacheinander gegen mehrere Fahrzeuge, bevor er an einer Mittelleitplanke zum Stehen kam. Unter den Verletzten befindet sich auch der Busfahrer. Er wurde von Rettungskräften aus dem eingeklemmten Fahrzeug befreit und ins Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer gab gegenüber der Polizei an, dass das Bremssystem versagt habe. Bei einer Untersuchung wurde festgestellt, dass er nicht unter Alkoholeinfluss stand.

Die Polizei untersucht derzeit die Unfallursachen. Dabei werden unter anderem ein technischer Defekt am Bremssystem oder eine Fehlbedienung der Pedale durch den Fahrer geprüft.