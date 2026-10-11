Respekt eines Zweitklässlers vor der Staatsflagge in der Türkei auf Video festgehalten

In der Türkei wurde der aufrichtige Respekt eines Grundschülers vor der Staatsflagge von einer Überwachungskamera festgehalten. Die einfache, aber bedeutungsvolle Geste des Kindes wurde zu einem bemerkenswerten Ereignis.

Miran Batın Canpolat, ein Zweitklässler an der Çatalçeşme-Grundschule in der türkischen Stadt Elazığ, spielte gerade mit seinen Freunden auf dem Schulflur. In diesem Moment sah er die an der Wand hängende türkische Flagge und hielt inne.

Der Junge nahm die Flagge in die Hand, küsste sie zuerst und drückte sie dann an seine Stirn. Danach kehrte er zu seinen Freunden zurück und setzte sein Spiel fort, als wäre nichts geschehen.

Diese Geste wurde als ein ungeplanter, aufrichtiger Moment von der Überwachungskamera aufgezeichnet. Manchmal braucht es keine großen Worte, um tiefe Gefühle auszudrücken – die Geste eines kleinen Kindes kann Respekt und Liebe gleichermaßen zeigen.

Diese Aktion von Miran Batın Canpolat wurde zu einem der unvergesslichen Momente eines gewöhnlichen Schultages.