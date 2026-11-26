In der Region Westkasachstan kam es nach dem ersten Schneefall zu Glatteis auf den Straßen. Es wurde schwierig, ein Mädchen, das aufgrund der widrigen Wetterbedingungen das Bewusstsein verloren hatte, ins Krankenhaus zu bringen. Letztendlich leisteten ihr Beamte der Streifenpolizei Hilfe.

Nach Angaben des kasachischen Innenministeriums ereignete sich der Vorfall am 26. November auf der Autobahn Uralsk – Aktobe in der Nähe des Dorfes Barbastau.

Der Fahrer eines Chevrolet Cobalt wandte sich an die in diesem Gebiet patrouillierenden Polizeibeamten. Er erklärte, dass sich ein bewusstloses Mädchen im Fahrzeug befinde und er es aufgrund der vereisten Straßen nicht aus eigener Kraft ins Krankenhaus bringen könne.

Dem Fahrer zufolge war der Rettungsdienst bereits gerufen worden, doch die Wetter- und Straßenverhältnisse verhinderten ein schnelles Eintreffen der Sanitäter.

Die Polizeibeamten Sogindik Umbajew und Ansar Maratow erkannten den Ernst der Lage und brachten das Mädchen umgehend in ihr Dienstfahrzeug. Gemeinsam mit einer Feldscherin aus dem Dorf, die das Mädchen begleitete, brachten sie es in eine medizinische Einrichtung in der Stadt Uralsk.

Dort wurde die Patientin dem medizinischen Personal übergeben. Es wurde mitgeteilt, dass der Zustand des Mädchens derzeit stabil ist und sie die notwendige Behandlung erhält.