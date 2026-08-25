Fahrgäste in Schweden bewahren Bus vor Unfall

·53·Welt
Fahrgäste in Schweden bewahren Bus vor Unfall

Ein Vorfall im Süden Schwedens blieb dank des Mutes und des schnellen Handelns der Fahrgäste nur knapp vor einer großen Tragödie bewahrt. Ein Bus mit etwa 50 Passagieren war auf der Autobahn unterwegs, als der Fahrer plötzlich das Bewusstsein verlor. Der Bus fuhr ungebremst weiter und drohte, die Kontrolle auf der Straße zu verlieren.

In dieser gefährlichen Situation eilte eine der Fahrgäste, Maria Hjelte, sofort zum Fahrersitz und ergriff das Lenkrad. Ein weiterer Passagier, Niranjan, kam ihr zu Hilfe. Gemeinsam versuchten sie, den Bus so gut wie möglich auf der Fahrbahn zu halten.

Durch das schnelle Eingreifen der Fahrgäste konnte verhindert werden, dass der Bus in den Gegenverkehr geriet. Schließlich wurde das Fahrzeug in eine Leitplanke gelenkt, abgebremst und zum Stehen gebracht. Der Fahrer, der wieder zu sich gekommen war, konnte dann noch die Bremse betätigen.

Das Wichtigste ist, dass bei dem Vorfall keiner der Fahrgäste verletzt wurde. Der Fahrer, der das Bewusstsein verloren hatte, wurde ins Krankenhaus gebracht.

Nach dem Vorfall erregte der Mut der Fahrgäste in Schweden und anderen Ländern großes Aufsehen. Insbesondere die schnelle Entscheidung von Maria Hjelte, die das Steuer übernahm, hat wahrscheinlich vielen Menschen das Leben gerettet.

SchwedenBusunfallHeldenhafte FahrgästeVerkehrssicherheitNotfallhilfe
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Wissenschaftler entdecken einen Hai, der auf dem Meeresboden läuft (Video)Wissenschaftler entdecken einen Hai, der auf dem Meeresboden läuft (Video)Heute, 20:52NASA bereitet Start eines einzigartigen Teleskops ins All vorNASA bereitet Start eines einzigartigen Teleskops ins All vorHeute, 20:4755.000 Dollar für jedes neugeborene Kind55.000 Dollar für jedes neugeborene KindHeute, 19:46Wo wird das 140 Jahre alte Geheimrezept des berühmten Getränks aufbewahrt?Wo wird das 140 Jahre alte Geheimrezept des berühmten Getränks aufbewahrt?Heute, 19:25Starke Sonneneruptionen haben begonnen: Aktivität sprunghaft angestiegenStarke Sonneneruptionen haben begonnen: Aktivität sprunghaft angestiegenHeute, 19:00Lamine Yamal ist mit seiner Freundin zusammengezogenLamine Yamal ist mit seiner Freundin zusammengezogenHeute, 18:40
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Ronaldos „Hochzeit“ erschütterte Madeira: Fans lagen falsch
Ronaldos „Hochzeit“ erschütterte Madeira: Fans lagen falsch
Die seit 20 Jahren erwartete totale Sonnenfinsternis ist im August zu sehen
Die seit 20 Jahren erwartete totale Sonnenfinsternis ist im August zu sehen
Huhn auf Laufsteg bei Schönheitswettbewerb in Malaysia zieht Blicke auf sich
Huhn auf Laufsteg bei Schönheitswettbewerb in Malaysia zieht Blicke auf sich