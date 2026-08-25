Fahrgäste in Schweden bewahren Bus vor Unfall

Ein Vorfall im Süden Schwedens blieb dank des Mutes und des schnellen Handelns der Fahrgäste nur knapp vor einer großen Tragödie bewahrt. Ein Bus mit etwa 50 Passagieren war auf der Autobahn unterwegs, als der Fahrer plötzlich das Bewusstsein verlor. Der Bus fuhr ungebremst weiter und drohte, die Kontrolle auf der Straße zu verlieren.

In dieser gefährlichen Situation eilte eine der Fahrgäste, Maria Hjelte, sofort zum Fahrersitz und ergriff das Lenkrad. Ein weiterer Passagier, Niranjan, kam ihr zu Hilfe. Gemeinsam versuchten sie, den Bus so gut wie möglich auf der Fahrbahn zu halten.

Durch das schnelle Eingreifen der Fahrgäste konnte verhindert werden, dass der Bus in den Gegenverkehr geriet. Schließlich wurde das Fahrzeug in eine Leitplanke gelenkt, abgebremst und zum Stehen gebracht. Der Fahrer, der wieder zu sich gekommen war, konnte dann noch die Bremse betätigen.

Das Wichtigste ist, dass bei dem Vorfall keiner der Fahrgäste verletzt wurde. Der Fahrer, der das Bewusstsein verloren hatte, wurde ins Krankenhaus gebracht.

Nach dem Vorfall erregte der Mut der Fahrgäste in Schweden und anderen Ländern großes Aufsehen. Insbesondere die schnelle Entscheidung von Maria Hjelte, die das Steuer übernahm, hat wahrscheinlich vielen Menschen das Leben gerettet.