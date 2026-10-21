Schrecksekunden: 3-jähriges Mädchen hängt in China aus Fenster im 12. Stock

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Schrecksekunden: 3-jähriges Mädchen hängt in China aus Fenster im 12. Stock

In der chinesischen Provinz Fujian blieb ein dreijähriges Mädchen an einem Fenstergitter im 12. Stock eines Wohnhauses hängen und baumelte in der Luft. Der Vorfall ereignete sich am 17. Oktober in der Stadt Zhangjin.

Nachbarn und Sicherheitskräfte bemerkten die gefährliche Situation und eilten sofort zu Hilfe. Um einen Absturz des Kindes zu verhindern, hielten sie einen Stuhl unter dem Fenster bereit.

Die Feuerwehr traf am Einsatzort ein, verschaffte sich Zugang zur Wohnung und konnte das Kind sicher retten.

Berichten zufolge war das Mädchen zum Zeitpunkt des Vorfalls allein zu Hause. Nach der Rettung wurde es zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Dieser Vorfall erinnert erneut daran, wie wichtig es ist, kleine Kinder zu Hause nicht unbeaufsichtigt zu lassen und für die Sicherheit an Fenstern und Balkonen zu sorgen.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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