Ukraine verbietet das Anschauen des beliebten Zeichentrickfilms Mascha und der Bär

Dies berichtete RBK .

Wie berichtet wurde, wurden Sanktionen gegen das die Animationsserie produzierende Studio Animakkord, seinen Gründer und Generaldirektor sowie den Drehbuchautor, Regisseur und Produzenten, den Mitautor der Serie und den Rechteinhaber des Zeichentrickfilms verhängt.

Diese Beschränkungen für einen Zeitraum von 10 Jahren sollen in Kraft bleiben.

Nach Angaben der ukrainischen Seite verbreitet die Animationsserie unter dem Deckmantel von Kinderunterhaltung Ideen und Ansichten, die Russland wohlgesinnt sind. Die Behörden sind der Ansicht, dass solche Inhalte eine Bedrohung für die nationale Sicherheit des Landes darstellen könnten.

Die Animationsserie soll auf Plattformen blockiert werden

Nach Angaben der ukrainischen Kulturministerin Tetyana Berezhna schaffen die verhängten Sanktionen die rechtliche Grundlage, um die Inhalte der Animationsserie auf dem Staatsgebiet der Ukraine zu blockieren.

Außerdem könnte die Ukraine internationale Plattformen wie Netflix und YouTube auffordern, die Zusammenarbeit mit den sanktionierten Personen einzustellen, die Monetarisierung der Inhalte zu beenden und ihre Verbreitung einzuschränken.

Die Animationsserie wurde Milliarden Mal angesehen

Zur Information: Mascha und der Bär wurde nach einem russischen Volksmärchen geschaffen und erzählt von den verschiedenen Abenteuern des Mädchens und des Bären.

Die Animationsserie gilt als eines der beliebtesten Animationsprojekte in der Geschichte von YouTube. Ihre Mascha plus Brei („Mascha plus Kascha“), eine siebenminütige Folge, wurde mehr als 4,6 Milliarden Mal angesehen.

Diese Zahl machte die Folge zu einem der meistgesehenen Animationsvideos auf YouTube. Das Projekt wurde außerdem als eines der beliebtesten Animationsvideos der Plattform in das Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen.