Mädchen springt bei Brand in Berlin aus dem 11. Stock in einen Rettungskorb (Video)

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Mädchen springt bei Brand in Berlin aus dem 11. Stock in einen Rettungskorb (Video)

In Berlin brach im 11. Stock eines Hochhauses ein Feuer aus, wodurch ein Mädchen während der Rettungsaktion in eine gefährliche Lage geriet. Da die Feuerwehrleiter den oberen Teil des Gebäudes nicht erreichen konnte, musste sie aus dem 11. Stock in einen speziellen Korb springen, den Einsatzkräfte hielten. Darüber berichtete Incidentia.

Der Vorfall ereignete sich am 14. August 2026. Lokalen Medien zufolge erreichte die Feuerwehrtechnik nur den unteren Teil des Gebäudes. Deshalb hielten die Einsatzkräfte die spezielle Rettungsplattform zwei Stockwerke unterhalb der Etage, auf der das Feuer ausgebrochen war.

Auf den verbreiteten Aufnahmen ist zu sehen, wie dichter Rauch aus einem Fenster des Hochhauses quillt, während das Mädchen auf einer schmalen äußeren Fensterbank sitzt und auf Hilfe wartet. Nachdem ein Retter versucht hatte, die Plattform näher an die Gebäudewand zu bringen, sprang das Mädchen hinein.

Bei diesem gefährlichen Manöver landete das Mädchen im Rettungskorb und wurde in Sicherheit gebracht. Berichten zufolge wurden bei dem Vorfall fünf Menschen verletzt. Einige Anwohner zogen zudem in Betracht, aus den oberen Stockwerken zu springen, um den Flammen zu entkommen.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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