Mercedes-Benz-Auto hängt am Rand des ersten Stocks in China

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Mercedes-Benz-Auto hängt am Rand des ersten Stocks in China

In einem Einkaufszentrum in Handan in der chinesischen Provinz Hebei kam es zu einem ungewöhnlichen Vorfall mit einem Mercedes-Benz-Ausstellungsfahrzeug.

Am 23. August setzte sich das im ersten Stock des Einkaufszentrums stehende Auto plötzlich rückwärts in Bewegung und prallte gegen eine Rolltreppe sowie ein Glasgeländer. Durch den Aufprall zerbrach das Glas, und das Auto blieb am Rand des ersten Stocks hängen, wobei eines der Hinterräder über dem darunter liegenden Stockwerk schwebte.

Videos des Vorfalls zeigen, dass das Auto nur knapp einen Absturz verhinderte. Hätten die Rolltreppe und das Geländer es nicht aufgehalten, wäre das Fahrzeug in das untere Stockwerk des Einkaufszentrums gestürzt.

Zerbrochenes Glas und Trümmerteile fielen in das untere Stockwerk und beschädigten eine Eisdiele. Laut lokalen Medienberichten erlitt ein Mitarbeiter des Ladens eine Beinverletzung und musste medizinisch untersucht werden. Der Geschäftsbetrieb wurde aufgrund der beschädigten Ladeneinrichtung vorübergehend eingestellt.

Bisher gibt es keine offizielle Erklärung, warum sich das Auto rückwärts bewegte. Es wurde berichtet, dass es sich um ein Ausstellungsfahrzeug eines Autohauses in Handan handelte. Das Einkaufszentrum und die zuständigen Behörden untersuchen die Ursache des Vorfalls.

Die Verwaltung des Einkaufszentrums teilte später mit, dass das beschädigte Geländer repariert wurde und der Komplex wieder normal arbeitet.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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