Iosif Prigojin hat 18 kg abgenommen und steht vor einem neuen Problem: „Abnehmen ist nur die halbe Miete...“

Der bekannte russische Musikproduzent Iosif Prigojin hat enthüllt, dass er nach einer signifikanten Gewichtsabnahme vor einer unerwarteten und schwierigen Herausforderung steht. Der 55-jährige Produzent, der mithilfe eines modernen Medikaments 18 Kilogramm verloren hat, kämpft nun mit den Folgen schlaffer Haut.

„Die Hauptaufgabe ist es, das Gesicht zu retten“

In einer Videobotschaft auf seiner Social-Media-Seite gab Prigojin zu, dass der Abnehmprozess ernsthafte ästhetische Probleme mit sich gebracht hat. Er betonte, dass der Verlust von 18 Kilogramm in kurzer Zeit nach einer Kur mit einem speziellen Präparat (Tirzepatid/Tirzetta) dazu geführt hat, dass die Gesichtshaut deutlich erschlafft ist.

Der Produzent teilte ein Video, in dem er auf der Liege des Instituts für Klinische Ästhetische Medizin (KIEM) in Moskau liegt und zeigt, wie er unter fachkundiger Aufsicht spezielle apparative Behandlungen im unteren Gesichtsbereich durchführt. Er versucht, die ursprüngliche natürliche Straffheit durch nicht-chirurgisches Lifting und Hautverdichtung wiederherzustellen.

Parameter / Indikator Details Protagonist Iosif Prigojin (Musikproduzent) Gewichtsverlust 18 Kilogramm Methode der Abnahme Spezielles Injektionspräparat (Tirzetta-Kur) Hauptproblem Erschlaffung der Gesichtshaut („Ozempic-Gesicht“-Effekt) Ergriffene Maßnahmen Apparative Hautverdichtung und nicht-chirurgisches Lifting in einer ästhetischen Klinik Erwarteter Effekt Kumulatives, langfristiges Ergebnis

„Abnehmen ist nur die halbe Miete. Die wichtigste Aufgabe ist es, das Gesicht zu retten! Nachdem ich 18 Kilogramm abgenommen habe, ist die Haut deutlich erschlafft. Das Ergebnis baut sich schrittweise auf, daher arbeiten wir langfristig.“ — Iosif Prigojin

Der „versteckte Preis“ des schnellen Abnehmens

In letzter Zeit ist schnelles Abnehmen unter Vertretern des Showbusiness mithilfe von Injektionspräparaten gegen Diabetes und Übergewicht (Ozempic, Tirzepatid etc.) populär geworden. Medizinische Experten warnen jedoch davor, dass ein großer Gewichtsverlust in kurzer Zeit das Fettgewebe im Gesicht drastisch reduziert, was zu schlaffer Haut führt und die Person deutlich älter aussehen lässt.

Prigojin entschied sich dafür, dieses Problem mithilfe moderner apparativer Kosmetologie zu lösen, ohne sich unters Messer zu legen.

Glauben Sie, dass es sich lohnt, Übergewicht schnell mit Medikamenten loszuwerden, oder ist eine langsame Abnahme durch gesunde Ernährung und Sport vorzuziehen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren.