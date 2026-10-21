3-jähriges Mädchen in China stürzt fast aus dem 12. Stock (Video)

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3-jähriges Mädchen in China stürzt fast aus dem 12. Stock (Video)

In der Stadt Zhangping in der chinesischen Provinz Fujian blieb ein dreijähriges Mädchen an einem Fenstergitter im 12. Stock eines Wohnhauses hängen und baumelte in der Luft. Dank des schnellen Eingreifens von Nachbarn und Rettungskräften überlebte das Kind.

Der Vorfall ereignete sich am 17. Oktober 2026 gegen 07:48 Uhr morgens. Laut lokalen Medienberichten war das Mädchen durch das Schutzgitter am Fenster nach draußen geklettert, wobei ihr Kopf zwischen den Metallstäben stecken blieb. Ihr Körper hing in der Höhe des 12. Stocks nach außen.

Nachbarn und Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes des Gebäudes, die die Situation bemerkten, eilten sofort zur Hilfe. Sie stützten den Körper des Mädchens aus der Wohnung darunter und hielten einen Stuhl unter sie, um einen Sturz zu verhindern.

Kurz darauf trafen Feuerwehrleute am Unfallort ein. Sie drangen in die Wohnung ein, befreiten das Mädchen vorsichtig aus dem Gitter und brachten es an einen sicheren Ort.

Berichten zufolge war das Mädchen zum Zeitpunkt des Vorfalls allein zu Hause. Der Vater war bei der Arbeit, die Mutter war zum Einkaufen gegangen. Das gerettete Kind wurde zur medizinischen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Ersten Informationen zufolge erlitt es keine ernsthaften Verletzungen.

Das Video des Vorfalls verbreitete sich in den sozialen Medien und lenkte erneut die Aufmerksamkeit auf die Sicherheit von Kindern.

ZhangpingFujianKindersicherheitRettungChina
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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