Betrunkene Frau warf ihre 3-jährige Tochter aus dem 10. Stock

·15·Welt
Betrunkene Frau warf ihre 3-jährige Tochter aus dem 10. Stock

In Russland wird die 27-jährige Anna Obrazsova verdächtigt, ihre 3-jährige Tochter im betrunkenen Zustand aus dem 10. Stock geworfen zu haben.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum 10. August in der Stadt Sergijew Possad. Ermittlungen zufolge befand sich die Frau mit ihren zwei Kindern in der Wohnung. Im Rausch warf sie ihre Tochter über das Balkongeländer in die Tiefe. Das Mädchen stürzte aus dem 10. Stock und erlitt schwere Verletzungen.

Das Mädchen überlebte, weil es auf dem Vordach eines Ladens landete. Sie wurde in kritischem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert und auf die Intensivstation verlegt. Später berichteten Medien, dass das Kind das Bewusstsein wiedererlangt habe und sich ihr Zustand verbessert habe.

Nach Angaben des russischen Untersuchungskomitees hat die Frau die Tat bei der Befragung gestanden, konnte jedoch kein Motiv nennen. Gegen sie wurde Anklage wegen versuchten Mordes an einer Minderjährigen erhoben.

Am 12. August ordnete das Stadtgericht von Sergijew Possad Untersuchungshaft für die Frau an. Sie bleibt bis zum 10. Oktober 2026 in Haft. Die Ermittlungen dauern an.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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