In China wurde ein junger Mann, der im Alter von zwei Jahren von Menschenhändlern entführt worden war, nach 25 Jahren mit seinen leiblichen Eltern wiedervereint. Interessanterweise entschied er sich, trotz seines luxuriösen Aufwachsens bei einer wohlhabenden Familie, nach dem Treffen mit seinen leiblichen Eltern für ein Leben bei ihnen. Dies berichtete die South China Morning Post.

Dies geschah dem chinesischen Staatsbürger Mei Zhiqiang. Im Jahr 1997, als er 28 Monate alt war, wurde er in der Provinz Yunnan im Südwesten des Landes beim Spielen vor seinem Haus von Menschenhändlern entführt.

Die Kriminellen verkauften das Kind an eine andere Familie. Diese gab ihn jedoch wieder ab, da der Junge sehr dünn und schwächlich war. Später wurde Mei von einer extrem wohlhabenden Familie in der Provinz Fujian im Südosten Chinas adoptiert und wie ein eigenes Kind großgezogen.

Währenddessen suchten seine leiblichen Eltern, Mei Xianhua und Pan Chang'e, fast 25 Jahre lang unermüdlich nach ihrem Sohn. Sie feierten sogar jedes Jahr seinen Geburtstag in der Hoffnung, dass er eines Tages zurückkehren würde.

Schließlich wurde im Juni 2022 mittels einer DNA-Analyse die Verwandtschaft zwischen Eltern und Kind bestätigt. Danach kam es zur Wiedervereinigung von Mei mit seiner leiblichen Familie.

Der junge Mann dachte zunächst, seine leiblichen Eltern seien einfache Arbeiter. Doch es stellte sich heraus, dass sie durch jahrelange harte Arbeit ebenfalls zu Multimillionären geworden waren. Die Familie besitzt ein eigenes Unternehmen, das auf die Belieferung von Hotels spezialisiert ist.

Dennoch beschloss Mei, das luxuriöse Leben der Adoptivfamilie hinter sich zu lassen und bei seinen leiblichen Eltern zu bleiben. Er begann, im Familienunternehmen mitzuarbeiten.

In einem Interview mit der chinesischen Zeitung Jiupai News begründete der junge Mann seine Entscheidung mit dem Satz: „Geld kann einen Menschen nicht glücklich machen.“ Er sagte, er habe sich für das Leben mit seinen leiblichen Eltern entschieden, weil er ihre Zuneigung spüre.

Meis Vater erklärte, er plane, seinen Sohn in die Führung des Familienunternehmens einzuarbeiten und ihm die Firma in Zukunft zu übergeben..