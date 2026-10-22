Kandidat, der sagt „Ich verstehe nichts von Politik“, gewinnt Wahl in Kanada

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Kandidat, der sagt „Ich verstehe nichts von Politik“, gewinnt Wahl in Kanada

In Kelowna, in der kanadischen Provinz British Columbia, hat Brady Rogers, der mit einem ungewöhnlichen Wahlkampf auf sich aufmerksam machte, einen Sitz im Stadtrat gewonnen. Er gab offen und humorvoll zu, keine politische Erfahrung zu haben, und zog mit originellen Slogans die Aufmerksamkeit der Wähler auf sich. Dies berichtete die International Business Times.

Auf Rogers' Wahlplakaten standen Slogans wie „Ich habe keine Ahnung, was ich tue“, „Ich will das eigentlich gar nicht machen“ und „Ich versuche nur, meine Miete zu bezahlen“. Seine Kampagne verbreitete sich in den sozialen Medien und stieß auf großes Interesse.

Bei der Kommunalwahl am 17. Oktober erhielt Rogers 12.635 Stimmen und belegte damit den vierten Platz unter 37 Kandidaten. Er sicherte sich einen der acht Sitze im Stadtrat von Kelowna. Diese Informationen wurden auch in den vorläufigen Wahlergebnissen der Stadtverwaltung festgehalten.

Interessanterweise ist Rogers eigentlich Automatisierungsingenieur und Inhaber eines Unternehmens für Abfallentsorgung. Er erklärte, dass seine Aussagen im Wahlkampf humorvoll gemeint waren, er seine Arbeit im Stadtrat jedoch ernst nehmen werde.

So hat ein Kandidat, der scherzhaft betonte, kein Interesse an Politik zu haben, durch seine ungewöhnliche Kampagne die Wähler überzeugt und einen Sitz im Stadtrat gewonnen.

Am Straßenrand und auf einer Rasenfläche stehen die satirischen Wahlplakate von Brady Rogers.
Brady RogersStadtrat KelownaBritish ColumbiaKanadaKommunalwahl
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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