Grizzlybär greift Mutter in Kanada an, 19-jährige Tochter vermisst

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Grizzlybär greift Mutter in Kanada an, 19-jährige Tochter vermisst

In der kanadischen Provinz British Columbia endete ein Grizzlybärenangriff in einer Tragödie. Bei dem Angriff des Raubtiers kam eine Frau ums Leben, ihre 19-jährige Tochter wird weiterhin vermisst. Die Such- und Rettungsarbeiten dauern derzeit an.

Es wurde bekannt, dass Jenny Balkarras und ihre Tochter am Wochenende als vermisst gemeldet wurden. Nachdem kein Lebenszeichen von ihnen kam, begannen Angehörige eigenständig mit der Suche. Später wurde das Fahrzeug der beiden am Ausgangspunkt eines Wanderwegs in der Nähe der Stadt Bella Coola entdeckt.

Der tragische Vorfall ereignete sich an der Zentralküste der Provinz, in der Nähe des Snooka-West-Wanderwegs, etwa 8 Kilometer östlich von Bella Coola. Am 1. November fanden Mitarbeiter des Naturschutzdienstes, die an der Suche beteiligt waren, die Leiche der Frau. Die Suche nach ihrer 19-jährigen Tochter dauert weiter an.

Berichten zufolge sind Angriffe von Grizzlybären auf Menschen in dieser Region selten. Doch bereits im November letzten Jahres griff ein Bär in der Umgebung eine Gruppe von Schülern und Lehrern an. Damals wurden 11 Personen verletzt. Das Raubtier kam aus dem Wald und attackierte die Gruppe, die in der Nähe des Wanderwegs picknickte. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte das Tier damals nicht gefunden werden.

Samuel Schooner, ein Anführer des Nuxalk-Volkes, teilte mit, dass derzeit spezielle Fallen aufgestellt werden, um den Bären zu identifizieren, der für den Vorfall verantwortlich sein könnte. Er bat zudem Medienvertreter, von einer Kontaktaufnahme mit der lokalen Bevölkerung abzusehen.

Derzeit liegt der Hauptfokus darauf, die vermisste 19-Jährige zu finden und das Tier zu identifizieren, das den Vorfall verursacht hat.

British ColumbiaBella CoolaGrizzlybärSnooka-WestKanada
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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