Geheimnisvolle Insel in Kanada verschwindet und taucht Wochen später woanders wieder auf

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Geheimnisvolle Insel in Kanada verschwindet und taucht Wochen später woanders wieder auf

In einem riesigen Stausee in Kanada sorgte eine bewaldete Insel für Staunen, nachdem sie von ihrem ursprünglichen Standort verschwand und Wochen später an einer anderen Stelle wieder auftauchte. Experten erklären ihre Bewegung nicht durch künstliche Eingriffe, sondern durch natürliche Prozesse.

Das ungewöhnliche Phänomen wurde im Williston Lake Reservoir in der kanadischen Provinz British Columbia beobachtet. Zunächst wurde eine große, bewaldete Insel auf der Wasseroberfläche entdeckt. Später war sie an ihrem ursprünglichen Ort nicht mehr zu sehen, und ihr Verbleib blieb zunächst unbekannt.

Nach einiger Zeit wurde die Insel jedoch etwa 30 Kilometer entfernt, in der Nähe des Ufers des Stausees, wiedergefunden. Experten bestätigten ihre Existenz und Bewegung anhand von Satellitenbildern sowie Berichten der lokalen Bevölkerung.

Wie kann eine Insel auf dem Wasser schwimmen?

Vertreter des Energieunternehmens BC Hydro vermuten, dass die Insel aus über Jahre angesammelten verrotteten Baumstämmen, Ästen und Vegetation entstanden sein könnte. Im Laufe der Zeit schlugen neue Pflanzen und Bäume Wurzeln und bildeten eine zusammenhängende Schicht.

Als der Wasserstand im Stausee anstieg, könnte sich diese Schicht vom Ufer gelöst haben und auf der Wasseroberfläche zu schwimmen begonnen haben. Wind und Wasserströmungen bewegten sie dann an einen anderen Ort.

Die Insel ist schätzungsweise 140 Meter lang und 70 Meter breit. Dass auf ihrer Oberfläche Bäume und andere Pflanzen wachsen, macht dieses Phänomen umso außergewöhnlicher.

Experten betonen, dass solch große schwimmende Inseln selten sind. Gleichzeitig warnen sie davor, die Insel zu betreten oder sich ihr mit einem Boot zu nähern, da die Schicht aus Holz und Vegetation instabil sein könnte.

Es gibt noch Fragen zur genauen Entstehung der Insel. Dennoch wird davon ausgegangen, dass das zunächst mysteriös erscheinende Verschwinden mit ungewöhnlichen natürlichen Prozessen zusammenhängt.

Williston LakeBritish ColumbiaBC HydroSchwimmende InselKanada
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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