Tragischer Vorfall in Kanada: Mutter und Tochter bei Grizzlybären-Angriff getötet

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Tragischer Vorfall in Kanada: Mutter und Tochter bei Grizzlybären-Angriff getötet

In der kanadischen Provinz British Columbia sind eine Frau und ihre Tochter bei einem Vorfall ums Leben gekommen, der vermutlich durch einen Grizzlybären-Angriff verursacht wurde. Ihre Leichen wurden während einer Suchaktion gefunden.

Es wurde berichtet, dass Jenny Balcarras und ihre Tochter Selah Reed am 1. November als vermisst gemeldet wurden. Nachdem sie nicht zurückgekehrt waren, leiteten Angehörige eine Suche ein. Später wurde das Fahrzeug der Frau am Anfang des Wanderwegs Snooka West in der Nähe der Stadt Bella Coola entdeckt.

Der Vorfall ereignete sich an der Zentralküste von British Columbia, etwa acht Kilometer östlich von Bella Coola. Suchtrupps fanden zunächst am 2. November die Leiche der Frau und am darauffolgenden Tag die ihrer Tochter. Beweise vor Ort deuteten auf einen Angriff durch ein Wildtier hin. Der Vorfall wird derzeit als mutmaßlicher Grizzlybären-Angriff untersucht.

Es wird darauf hingewiesen, dass es in derselben Region bereits im November 2025 zu einem Angriff eines Grizzlybären auf Schüler und Lehrer gekommen war. Damals wurden 11 Personen verletzt, das Tier konnte jedoch nicht gefunden werden.

Stand 7. November haben Mitarbeiter des Naturschutzdienstes einen Grizzlybären gefangen. Ob dieser in den Vorfall verwickelt ist, wird derzeit mittels DNA-Analysen und anderer Beweise geprüft. Die Behörden wissen derzeit noch nicht, ob ein oder mehrere Bären an dem Angriff beteiligt waren.

British ColumbiaBella CoolaGrizzlybärKanadaWildtierangriff
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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