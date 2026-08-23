Die ersten Qurultay-Wahlen in Kasachstan waren voller interessanter Szenen (Foto)

In Kasachstan, hat der erste historische Wahlprozess für die Abgeordneten des neuen Einkammerparlaments – des Qurultay – begonnen. Die Wahl findet am 23. August statt. Nach Angaben der Zentralen Wahlkommission begann die Stimmabgabe um 07:00 Uhr Astaner Zeit in 10.363 Wahllokalen in 20 Regionen des Landes.

Durch Beschluss der Regionalkommissionen öffneten weitere 107 Wahllokale bereits um 06:00 Uhr. Insgesamt wurden für die diesjährige Wahl 10.423 Wahllokale eingerichtet, von denen sich 79 im Ausland befinden. 12.605.788 Bürger wurden in das Wählerverzeichnis aufgenommen.

Obwohl es Sonntagmorgen war, begannen sich an einigen Wahllokalen fast unmittelbar nach der Öffnung die ersten Wähler zu versammeln.

Mit Beginn der Stimmabgabe erregen auch einige ungewöhnliche Situationen in den Wahllokalen die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. In den sozialen Medien verbreiten sich Aufnahmen von Bürgern, die in verschiedenen Kostümen zur Wahl erschienen sind.

Im Wahllokal Nr. 70 in der Schule Nr. 294 in Almaty wurden unter den Wählern gleichzeitig zwei Weltfußballstars - "Messi" und "Ronaldo" - gesichtet.

In einem der Wahllokale in Astana erschien ein Wähler in der Gestalt des antiken griechischen Königs Agamemnon.

Ein weiterer berühmter Charakter - Charlie Chaplin - kam zum Wahllokal Nr. 511 in Aksu.

Im Wahllokal Nr. 262 erschienen gleichzeitig mehrere Charaktere aus der antiken griechischen Geschichte - Odysseus, Penelope und Telemachos.

Bei den Qurultay-Wahlen gilt das Staatsgebiet als ein einziger landesweiter Wahlkreis. Der Qurultay wird aus 145 Abgeordneten bestehen, die für eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt werden.

Die Zentrale Wahlkommission hat angekündigt, ab 10:00 Uhr alle zwei Stunden aktuelle Daten zur Wahlbeteiligung zu veröffentlichen.