Die ersten Qurultay-Wahlen in Kasachstan waren voller interessanter Szenen (Foto)

·247·Welt
Die ersten Qurultay-Wahlen in Kasachstan waren voller interessanter Szenen (Foto)

In Kasachstan, hat der erste historische Wahlprozess für die Abgeordneten des neuen Einkammerparlaments – des Qurultay – begonnen. Die Wahl findet am 23. August statt. Nach Angaben der Zentralen Wahlkommission begann die Stimmabgabe um 07:00 Uhr Astaner Zeit in 10.363 Wahllokalen in 20 Regionen des Landes.

Durch Beschluss der Regionalkommissionen öffneten weitere 107 Wahllokale bereits um 06:00 Uhr. Insgesamt wurden für die diesjährige Wahl 10.423 Wahllokale eingerichtet, von denen sich 79 im Ausland befinden. 12.605.788 Bürger wurden in das Wählerverzeichnis aufgenommen.

Obwohl es Sonntagmorgen war, begannen sich an einigen Wahllokalen fast unmittelbar nach der Öffnung die ersten Wähler zu versammeln.

Mit Beginn der Stimmabgabe erregen auch einige ungewöhnliche Situationen in den Wahllokalen die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. In den sozialen Medien verbreiten sich Aufnahmen von Bürgern, die in verschiedenen Kostümen zur Wahl erschienen sind.

Im Wahllokal Nr. 70 in der Schule Nr. 294 in Almaty wurden unter den Wählern gleichzeitig zwei Weltfußballstars - "Messi" und "Ronaldo" - gesichtet.

Die ersten Qurultay-Wahlen in Kasachstan waren voller interessanter Szenen (Foto)

In einem der Wahllokale in Astana erschien ein Wähler in der Gestalt des antiken griechischen Königs Agamemnon.

Die ersten Qurultay-Wahlen in Kasachstan waren voller interessanter Szenen (Foto)

Ein weiterer berühmter Charakter - Charlie Chaplin - kam zum Wahllokal Nr. 511 in Aksu.

Die ersten Qurultay-Wahlen in Kasachstan waren voller interessanter Szenen (Foto)

Im Wahllokal Nr. 262 erschienen gleichzeitig mehrere Charaktere aus der antiken griechischen Geschichte - Odysseus, Penelope und Telemachos.

Die ersten Qurultay-Wahlen in Kasachstan waren voller interessanter Szenen (Foto)

Bei den Qurultay-Wahlen gilt das Staatsgebiet als ein einziger landesweiter Wahlkreis. Der Qurultay wird aus 145 Abgeordneten bestehen, die für eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt werden.

Die Zentrale Wahlkommission hat angekündigt, ab 10:00 Uhr alle zwei Stunden aktuelle Daten zur Wahlbeteiligung zu veröffentlichen.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Neue Kräfte: 400 Drohnenpiloten und Pioniere aus Nordkorea an die Front verlegtNeue Kräfte: 400 Drohnenpiloten und Pioniere aus Nordkorea an die Front verlegtHeute, 11:26Zelenskyy-Doppelgänger geht vom Gefängnis an die Front: Samvel Sarukyans unerwartete EntscheidungZelenskyy-Doppelgänger geht vom Gefängnis an die Front: Samvel Sarukyans unerwartete EntscheidungHeute, 11:2136-jähriger FIDE-Manager plötzlich verstorben36-jähriger FIDE-Manager plötzlich verstorbenHeute, 11:12„Raketen werden vor dem Start zerstört“: Britischer Premierminister enthüllt Geheimabkommen in Kiew„Raketen werden vor dem Start zerstört“: Britischer Premierminister enthüllt Geheimabkommen in KiewHeute, 11:03Ungewöhnlicher Sushi-Bus startet in TokioUngewöhnlicher Sushi-Bus startet in TokioHeute, 10:44Eine scharfe Wende bei der UNO: 50 Staaten verurteilen Russland, doch 143 unterstützen es nichtEine scharfe Wende bei der UNO: 50 Staaten verurteilen Russland, doch 143 unterstützen es nichtHeute, 10:33
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Ronaldos „Hochzeit“ erschütterte Madeira: Fans lagen falsch
Ronaldos „Hochzeit“ erschütterte Madeira: Fans lagen falsch
Die seit 20 Jahren erwartete totale Sonnenfinsternis ist im August zu sehen
Die seit 20 Jahren erwartete totale Sonnenfinsternis ist im August zu sehen
Huhn auf Laufsteg bei Schönheitswettbewerb in Malaysia zieht Blicke auf sich
Huhn auf Laufsteg bei Schönheitswettbewerb in Malaysia zieht Blicke auf sich